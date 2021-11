*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Evaristo irrita-se com Luís, mas não lhe responde mais porque pensa que ele sabe sobre o caso que teve com Cátia. Tó Quim chega à associação e conta que Romeu pode estar vivo. Luís finge tentar falar com ele e diz que Romeu está vivo.

Bela fala com Ângela sobre a possibilidade de Romeu estar vivo. Ângela encara-a séria. Cajó faz-lhe sinal para irem à cozinha. Saem, deixando Bela desconfiada.

Rebeca diz a Márcio que não vai deixar que Vítor seja presidente. Márcio fala sobre Luís ser vidente e diz a Marisa que hoje vai fazer uma live a cantar.

Chico Inácio aparece em casa de Tânia Patrícia, que fica em pânico quando o vê aproximar-se demasiado. Tânia Patrícia consegue empurrar Chico Inácio para fora de casa.

Mel brinca com André, desfere um soco na brincadeira e fica preocupada quando ele se encolhe com dor. Mel levanta-lhe a camisola para perceber se o magoou. Leandro chega nesse momento e pergunta o que se está a passar. Leandro fica com ciúmes e sai com André.

Márcio canta e chama Shakira para cantar com ele. Alex não aguenta e vai para juntos deles. Márcio, furioso, agarra em Alex e discute com ele.

Rebeca diz a Vítor que Emília fica ali em casa porque o partido dela protege as mulheres.

Adam faz flexões quando Rute aparece. Ela pensa que ele está a ter outro ataque de sonambulismo e beija-o. Adam não reage e deixa-se levar.

Mel pergunta a Tânia Patrícia onde ela tirou a ideia de contratar as bailarinas. Tânia Patrícia fica aflita e sem saber o que dizer. Mel diz-lhe que sabe que fez aquilo porque foi Ângela e Cajó que mandaram e agora ficou prejudicada.

Luís, em modo vidente, fala sobre Romeu. Rebeca fica assustada.

