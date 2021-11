*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ângela manipula Sandra por chamada, dizendo que se Linda não a tivesse tirado, a mãe dela ainda estava viva e Romeu estava presente. Bela ouve o final da conversa.

Ricky bebe uma cerveja, sente-se culpado pelo que aconteceu a Romeu. Cátia entra na sala e provoca Ricky, diz-lhe que vai estar atenta a ele.

No final do concerto no 'Disco Disse', Rolando Rosa coloca dinheiro nos decotes das bailarinas, Kikas e Lisa.

Dora e Tó Quim comentam a bravura de Jéssica quando reparam que Adam está a dormir na associação.

Jaime fala com a neta sobre Lurdes. Gina entra em casa e diz que voltou pois não aguentou as saudades da sua família. Jaime e Tânia Patrícia ficam atrapalhados com o que acabou de acontecer.

Evaristo vê Cátia na associação. A irmã de Linda fica em pânico ao vê-lo. Evaristo pergunta o que ela está ali a fazer.

Mel pergunta a André se está a fugir dela. André não se contém e beija-a.

No Brasil, a Polícia entrega a Linda um saco com a carteira de Romeu queimada e destruída. Linda vê os documentos e perde as forças. Mónica entra na sala e agarra em Linda, que desmaia.

André pede desculpa a Mel pelo beijo e sai. Mel fica em choque com o que acabou de acontecer.

No aeródromo, a Polícia diz a Mónica que não pode entrar daquela forma na sala. Mónica pede desculpa e sai. Linda acorda e atende a chamada de Sandra.

Sandra diz a Rogério que vai para a editora, não consegue ficar parada. Ricky abre a porta a Bela, que diz que o quer ajudar e que o irá apoiar no que ele precisar.

Adam está farto de Luís. Dora pergunta se não lhe quer contar o que se passa porque ela pode ajudá-lo a lidar com Luís. Tó Quim chega com um machado e diz que vai partir a porta da rádio porque Evaristo e Cátia estão lá dentro.

Evaristo diz a Cátia que não quer o dinheiro que ela lhe roubou depois de passar a noite com ele, diz que para ela pode ter sido só uma noite, mas para ele não foi e ficou com o coração despedaçado.

Jaime e Tânia Patrícia ignoram Gina, que continua a falar sozinha.

André diz a Leandro que está com dúvidas sobre os 'Alquimia'. Leandro tenta entender o que se passa.

Cajó esvazia os pneus da carrinha da editora e avisa Kikas que, agora, o resto é com ela. Kikas segue para a editora e Cajó faz uma chamada anónima para a Guarda.

