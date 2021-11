*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sandra chora baixinho. Ângela diz-lhe que vai buscar um copo com água, mas Cátia diz-lhe que ela vai é embora. Cátia empurra Ângela para fora de casa.

O telefone de Denise vibra e Rogério atende, pensado que é o seu. Denise fica furiosa ao ver Rogério com o seu telefone. Rogério ouve a conversa e fica desconfiado.

Cátia mente a Lurdes e diz-lhe que Serafim a traiu.

No aeródromo, Mónica tenta ganhar coragem para falar com Linda, mas fica nervosa quando a ouve dizer que vai chamar a imprensa para denunciar a situação.

Romeu, já exausto, ampara Wellington, que está muito fraco. Romeu diz-lhe que precisam de água e pede-lhe para ter força para aguentar.

Ricky discute com a mãe quando Ângela chega a casa. Bela diz que quer provas que querem o bem de Ricky. Ângela diz-lhe que pode ficar ali em casa.

Ângela avisa Cajó do concerto que irá haver no bar 'Disco Disse', quer que as bailarinas façam estragos que se vejam.

Sandra pergunta a Mel se vai ligar a Linda. Mel diz-lhe que vai ligar a André. Sandra diz que ele ainda vai arranjar problemas. Cátia ouve tudo e fica intrigada.

André vê a chamada não atendida de Mel e pensa em ligar-lhe, mas desiste.

Luís conta a Dora que conheceu uma médium no avião. Ela falou com a avó de Dora, que disse que a casa não era para Adam, mas para ele. Dora fica pensativa quando o pai diz que ela hipnotizou todos no voo.

Dois homens perguntam a Vítor pela mala, mas ele diz que não sabe dela. Um deles dá-lhe 24h para a devolver. Vítor fica assustado.

Mel desliga a chamada com Linda quando Sandra aparece desmoralizada com a falta de notícias de Romeu.

Romeu bebe a água que conseguiu encontrar. Wellington diz-lhe para seguir o caminho sem ele, mas Romeu afirma que juntos vão conseguir sobreviver.

Vítor discute com a mulher por causa da mala. Rebeca Sofia afirma que não foi ela que tocou na mala. Emília diz que deve ter sido um dos homens.

No bar, antes de começar a cantar, Rolando Rosa fala sobre Romeu. Lurdes fica comovida.

