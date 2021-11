Pânico em 'Amor Amor': Família de Romeu descobre que ele pode estar morto!

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

O funcionário do aeródromo diz a Mónica que as buscas só serão retomadas amanhã e avisa-a para se preparar para o pior. Mónica fica em choque.

Sandra avisa André para se afastar de Mel. André encara aquilo como uma ameaça, mas depois cai em si. André fica receoso que Sandra tenha razão no que diz.

Na editora, André foge de Mel, que pergunta a Sandra o que se passa com ele.

Na sede do partido, Rebeca Sofia vê a mala que ali está e abre-a. Vítor, Emília e Rebeca Sofia olham para a mala cheia de dinheiro. Vítor quer ir à guarda, mas Rebeca Sofia diz-lhe para não ir.

Sandra vira-se para Tânia Patrícia e informa-a que rompeu o contrato com Ângela, mas que tem uma proposta para ela.

Adam tenta chamar Dora e Tó Quim à razão para pararem com o protesto.

Mónica fica em choque ao ver o seu nome na lista dos passageiros que viajavam no avião. A agente musical vai ter com uma funcionária e diz-lhe que quem embarcou no lugar dela foi Romeu.

Linda continua a tentar saber notícias de Romeu. Sandra e Ricky entram em casa. Lurdes liga a televisão e todos veem a notícia sobre o avião em que Romeu seguia. Sandra sente-se mal. Linda e Lurdes ficam em choque.

Ângela sente choque e alívio pelo que aconteceu com Romeu. Cajó fica chocado com a atitude dela quando ela diz que tem de aproveitar o caos na editora.

Ricky não reage, está em choque. Lindadiz que Romeu não está morto, não acredita. Lucas e Rogério levam Sandra para o quarto.

Mónica chora ao relembrar o momento em que disse a Romeu para ir no seu lugar.

Adam fica nervoso quando Luís fala sobre a sua antiga corporação.

Romeu está atordoado pelo que acabou de acontecer. Wellington atira-se para cima de Romeu a gritar que o avião vai explodir.

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, na Opto