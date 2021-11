Última hora: Avião onde seguia Romeu desaparece dos radares.

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ricky abre porta à mãe. Bela diz-lhe que contou tudo a Romeu. Ricky expulsa-a de casa e fica desesperado.

Emília e Vítor falam com um guarda sobre o que se passou, ficam a saber que existia ali um casino ilegal entre outras coisas.

Adam chama os bombeiros para uma emergência. Jéssica começa a chorar e Adam acaba por chamar Evaristo, Dora e Tó Quim para ir com ele. Jéssica olha para a fotografia de Rúben e não compreende o que está a acontecer.

No 'Disco Disse', todos ficam eufóricos quando entendem que Linda ganhou o prémio 'Clave de Sol'. O bar fica em silêncio a ouvir o discurso de Linda, que agradece à família e a Romeu, muito emocionada.

No aeródromo, Mónica vê uma grande azáfama com funcionários a correr de um lado para o outro e fica confusa. Olha para a televisão e a sua expressão fica tensa ao ver as notícias sobre o avião onde ia Romeu e a banda, que desapareceu dos radares. Mónica fica em choque.

Lurdes fica comovida ao ver a filha receber o prémio.

Mónica pergunta a um dos funcionário do aeródromo se é verdade a notícia que apareceu na televisão. O funcionário confirma e diz que vão ser longas horas de espera para ter uma notícia oficial.

Adam, Dora, Evaristo e Tó Quim chegam cansados do incêndio. Adam pede para falara sós com Jéssica. Ela tenta justificar-se por ter paralisado quando receberam a ocorrência.

Linda liga para Romeu, mas não consegue falar com ele.

Leandro tem um ataque de fúria ao relembrar os momentos que passou com Mel.

André e Mel conversam enquanto comem batatas fritas. André conta-lhe o seu passado conturbado por causa da fama, das mulheres, do álcool e das dívidas que ainda tem. Mel fica tensa e diz-lhe que anda confusa.

Linda desce preocupada, diz que Romeu continua com o telemóvel desligado.

André goza com Gabriel por ele estar a ver bebés e gatos no telemóvel. Gabriel diz-lhe que quer ser pai.

Linda recebe uma chamada do médico de Romeu. Depois de desligar, Linda liga para o aeroporto a pedir informações. Linda diz a Lurdes que o avião de Romeu teve uma avaria e ele não embarcou.

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, na Opto