*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bela conta a Romeu que Ricky está com ele por vingança. Romeu não acredita no que Bela lhe diz e acusa-a de estar a mentir.

Kikas liga a Sandra a avisar que o motorista não apareceu para as levar aos ensaios das corografias. Sandra fica furiosa.

Márcio diz a Rute que Alexandre é uma péssima influência para Shakira e que foi por causa dele que ela mentiu. Rute diz a Márcio que não deixa Alexandre voltar para a instituição.

Adam aparece na cozinha a meio de uma crise de sonambulismo. Rute tenta fugir dele, mas Adam consegue beijá-la.. Shakira chega e atira-lhes com água.

Romeu está no Brasil, no aeródromo, enquanto fala com Linda por chamada. Ao lado dele, aproxima-se Mónica que também fala ao telemóvel. Os dois continuam a conversa, apercebendo-se da presença um do outro. Romeu desliga a chamada e Mónica apresenta-se como agente e produtora no Brasil.

André pergunta a Mel porque é que ela está estranha com ele

Gabriel pergunta a Rita porque é que ela ficou em pânico na sessão de autógrafos. Ela diz que precisa de se ligar a emoções e pede para ficar ali em casa. Gabriel diz-lhe que pode ficar e que dividem as despesas pelos três.

Leandro está irritado porque não consegue focar-se. Sandra manda André para casa e diz a Leandro que tem uma ideia.

Sandra e Rogério falam sobre a entrega de prémios de Linda. Sandra diz-lhe que queria ficar assim com ele para sempre, está farta dos dramas.

Romeu ficou sem piloto e não sabe o que fazer para resolver a situação. Mónica disponibiliza o seu lugar no jacto para ele ir para Santiago, juntamente com a banda que ela ia acompanhar. Romeu não sabe como agradecer.

Vítor e Emília ensaiam o discurso na sede do partido quando ouvem um barulho de portas a bater, gritos e tiros. Os dois tentam ignorar até entrar um homem na sede.

