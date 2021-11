*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rogério e Denise discutem sobre como irá ficar a tatuagem no corpo dele. Denise assusta-se com a chamada que recebe e tatua um risco grande em Rogério.

Alexandre mente sobre o que as freiras lhe faziam na instituição. Rute e Shakira comovem-se com pena dele. Rute abre a porta à freira e mente, dizendo que Alexandre fugiu.

André e Leandro veem o vídeo do seu concerto. Mel chega à editora e é fria com eles. André segue para o estúdio atrás de Mel. André justifica-se, pois, não sabe se Mel está assim por causa dele ou por causa de Leandro.

Adam motiva a corporação por causa dos bombeiros de Paredes. O treino começa, Tó Quim faz reanimação a Adam.

Romeu e Linda recordam o passado e como tudo começou. Linda fica emocionada e Romeu beija-a apaixonadamente.

Vítor faz um vídeo para a sua campanha.

Linda quer ir com Romeu até ao aeroporto, mas ele diz-lhe que odeia despedidas.

Rita entra com Gabriel na associação, onde decorre a sessão de autógrafos do seu livro. Rita faz o discurso e começa a responder às perguntas que lhe são feitas, mas fica nervosa com as perguntas de Dora. Rita começa a ter mais um ataque de pânico, acabando por sair a correr.

Ângela chega ao estúdio. Linda encaminha-se para a saída e empurra Ângela, que cai no chão com a sua mala, de onde saltam várias fotografias de Romeu com Tânia. Linda pega numa fotografia e pergunta o que é aquilo.

Em casa, Romeu está a despedir-se de todos, pede a Sandra que prometa que não irá ter guerras com Ricky.

Linda pergunta a Ângela se usou aquelas fotografias como chantagem com Romeu para entrar na editora. Ângela diz que Romeu contratou Tânia pelo corpo dela. Linda diz que a quer fora da editora, juntamente com Tânia e Cajó. Ângela ameaça que vai disparar as fotografias para a imprensa.

Sandra e Mel estão em choque. Linda contou-lhes o que se passou com Ângela e o que viu. Linda diz-lhes que sabe que Romeu não a traía, foi uma cilada de Ângela.

Ângela diz que Linda não cede a ameaças e está disposta a manchar a imagem dela e de Romeu para a retirar da editora. Ângela avisa Cajó que está na altura de avançar com o plano.

Romeu vê Bela, que lhe diz que tem de lhe contar uma coisa sobre Ricky, antes que seja tarde.

