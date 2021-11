*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Romeu liga a Paulo a pedir para ir ter com ele. Linda ouve o telefonema e fica arrasada, ao perceber que a sua nomeação afetou Romeu.

Lucas e Tânia Patrícia entram em casa aos beijos e ela, acidentalmente, chama-o de Ricky. Lucas vai para falar quando Jaime entra em casa e dá conta da presença deles.

André tenta desculpar-se a Mel, diz-lhe que amizades entre mulheres e homens é sempre um problema. Mel diz-lhe que já é tarde para passeios, mas podem ficar no jardim a conversar.

Leandro desabafa com Gabriel, enquanto Rita finge que dorme. Ela acaba por dizer a Leandro que nenhum deles está preparado para casar. Leandro fica a pensar no que Rita disse.

Ângela diz a Cajó que sente que algo vai correr mal.

Marisa vai arrumar umas caixas no armazém, quando Alexandre entra na hamburgueria e rouba o dinheiro da caixa.

Vítor arranja-se e sai. Quando volta à sede do partido, chega a sangrar do nariz.

Luís mete-se com Rute, mas ela é fria com ele. Adam desce a meio de uma crise de sonambulismo e deita a cabeça no colo de Rute. Luís fica furioso.

Leandro chega e casa e vê tudo vazio. Leandro está com medo de que a sua relação tenha os dias contados.

André e Gabriel ficam surpresos com o pequeno-almoço que Rita preparou. André diz que não se importa de dormir no chão só para comer assim todos os dias.

Romeu desce as escadas e Linda guarda o telemóvel. Romeu sai e ela escreve um e-mail.

Dora e Luís tentam descobrir por que razão Adam voltou para Portugal. Dora liga para a corporação antiga onde Adam estava, desliga a chamada e diz a Luís que parece que eles tinham medo de falar.

Rebeca pergunta a Marisa pelo dinheiro que devia estar na caixa. Marisa diz-lhe que não admite que a acuse de roubo.

Toy convida Romeu para cantar num concerto seu. Romeu diz-lhe que está com a agenda cheia e apresenta-lhe Lucas. Toy pergunta a Lucas quando pode cantar ali. Romeu fica perdido nos seus pensamentos.

Em casa, Romeu continua abatido. Linda diz-lhe que falou com um médico que diz que o opera com reduzido risco de perder a voz.

Leandro diz a Mel que é melhor darem um tempo na relação deles. Mel entrega-lhe o anel de noivado e diz-lhe que estará sempre ali.

Romeu concorda em avançar com a cirurgia.

Luís diz a Dora que já comprou o bilhete de avião para ir saber a verdade sobre Adam. Este chega e Luís disfarça.

Os bombeiros fazem exercício físico na rua. Tó Quim provoca Evaristo e ele trata-o mal. Adam diz-lhe que está suspenso e que o treino acabou.

Rogério liga a Sandra a perguntar se está despachada. Sandra diz ao namorado que não consegue ir com ele ao bar porque tem de levar umas bailarinas a um concerto. Rogério desliga a chamada, desanimado.

