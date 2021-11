*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mel e Gabriel gostam de ouvir André e Leandro. Sandra chega e diz que precisa que eles abram o concerto de Linda e Romeu.

Ângela chega à editora para falar com Sandra. Mel convida Tânia Patrícia para ir ao bar para tentar tirar informações dela.

Sandra diz à tia que quer assistir a uma gravação de Tânia Patrícia. Ângela nega e vira-lhe costas.

Márcio e Alexandre discutem. Shakira coloca-se no meio deles e diz a Márcio que ninguém usa aquelas roupas na rua. Márcio fica magoado.

Ricky chega ao 'Disco Disse' e diz que quer falar com Tânia Patrícia, empurrando-a para a rua, disfarçadamente. Mel fica frustrada porque não conseguiu saber nada.

Tânia Patrícia beija Ricky. Ele diz-lhe que já pode contar a todos que o beijou, o que a deixa magoada.

Leandro pergunta a Mel se ela se esta a afastar ou se é tudo imaginação dele. Mel fica tensa.

Linda atende uma chamada e fica a saber que, hoje, Romeu tinha a cirurgia e não apareceu. Linda fica em choque.

Romeu admite a Linda que decidiu não ser operado porque perdeu a coragem. Linda diz que o compreende e abraça-o.

Romeu vai falar com Sandra e diz-lhe que não a queria preocupar. Sandra abraça o pai.

Mel solta um grito de desespero e deixa-se cair à beira-rio. Mais afastado, Leandro acha que é a causa do sofrimento dela e afasta-se.

Denise vê uma revista com a sua fotografia e guarda-a.

Sandra desabafa com Rogério, que sente falta de ter alguém que a ajude com as suas crises. Rogério diz para esquecerem os problemas por um bocado.

André ensaia a coreografia da sua música com Leandro. Mel chega e pergunta se ele não quer ir dar uma volta com ela.

Dora, com ciúmes, coloca picante na sandes de Rita e entrega-lhe. Rita fica aflita e corre para o WC. Jaime chega e pede desculpas a Tó Quim.

Lucas vai ter com Tânia Patrícia e diz-lhe que não consegue parar de olhar para ela.

Linda conta a Romeu que foi nomeada para os prémios 'Clave de Sol'.

