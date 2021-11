*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Linda e Mel tentam agarrar Romeu, mas ele solta-se. André e Linda levam Romeu para fora do bar enquanto Rute expulsa os clientes.

Tânia confirma se Jaime está a dormir e vai para dentro a correr.

Mel agradece a André pelo que fez no bar e toda ajuda que deu. André é carinhoso com ela.

Ângela diz a Chico Inácio que precisam de mais dinheiro. Tânia chega e Chico Inácio fica derretido a olhar para ela.

Alexandre pede a Marisa para ouvir a conversa de Emília e Cajó. Emília diz a Cajó que não o traiu, que seguiu em frente e que ele deve fazer o mesmo.

Romeu vê memes sobre si da noite passada. Sandra pergunta ao pai o que ele pensa fazer. Romeu é rude com Sandra. Mel e Sandra ficam abatidas com o comportamento dele.

Lurdes traz o pequeno-almoço e Jaime agradece-lhe.

Dora está preocupada com Lucas, que lhe diz que acha que Ricky tem culpa no que aconteceu a Romeu. Dora diz-lhe para falar com Linda sobre isso.

Jéssica diz a Luís que precisa da ajuda dele. Luís aproveita que Gabriel chegou e sai. Gabriel pega em Jéssie ao colo.

Linda tenta falar com Romeu quando Lucas chega e conta o que Ricky fez no bar.

Linda liga a Bela. Ela fica chocada ao ouvir Linda e diz-lhe que não tem nada para falar sobre o filho. Ricky ouve a conversa e pergunta por que razão ela está a falar com a sua mãe.

Mel e Sandra ouvem os gritos de Linda e Ricky. Sandra sai do quarto disparada. Mel e Lucas seguem atrás dela.

Já na sala, Ricky chora e faz-se de vítima. Mel agarra Sandra, que se quer lançar a ele.

