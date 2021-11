*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ricky diz a Romeu que fez bem ter saído e sobe para o quarto. Romeu pega na garrafa, que roubou no 'Disco Disse', e bebe sem parar.

Gina irrita-se com o marido e diz-lhe que não está feliz ao seu lado. Gina acaba por lhe dizer que é lésbica. Jaime fica em estado de choque.

Ângela reclama com Tânia, que não ensaia o playback nem a coreografia. Cajó coloca a música e Tânia tenta acompanhar Ângela.

Adam, sonâmbulo, aproxima-se de Luís, senta-se no colo dele e beija-lhe os cabelos. Luís olha em pânico para a urna da mãe.

Linda repara em Romeu caído no chão, nota que ele está alcoolizado. Sandra quer ligar para hospital, mas Linda pede-lhe ajuda para o levar para cima. Romeu deixa-se cair na cama de Sandra, que diz que não quer passar pelo mesmo novamente. Ricky aparece e Sandra manda-o embora. Ricky desce as escadas com um sorriso no rosto.

Ângela atende a chamada de Ricky e ri-se eufórica, conta a Cajó que Romeu voltou a beber.

Jaime conta a Tânia que Gina quer separar-se, diz-lhe que a avó o trocou por outra mulher. Gina entra de malas feitas e sai de casa. Jaime e Tânia choram.

Jéssica pergunta a Adam quando pode começar a trabalhar no quratel. Adam diz-lhe que estará ali para o que ela precisar.

Luís conta a Rute que Adam tentou fazer-se a ele. Rute diz-lhe para parar de mentir.

Dora tenta depilar o irmão. Rogério tira a banda de cera e acerta na cara de Denise, que acaba de entrar e pergunta se é ali que estão à procura de uma tatuadora.

Gabriel e Mel ficam contentes por verem a química de Leandro e André a cantar. Mel sugere um nome para a dupla. André não gosta de ver a cumplicidade de Leandro e Mel.

Linda pergunta a Romeu se foi por causa de Ângela que voltou a beber.

