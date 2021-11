*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Linda tenta acalmar Romeu, que diz que deixou de ouvir o médico e que só se lembrava de Paloma, do que ela deve ter sentido. Linda aconselha-o a pedir outra opinião médica. Romeu está com medo de perder a voz. Ricky ouve a conversa escondido, fica nervoso quando ouve que Romeu ainda tem de fazer algumas análises para despiste.

Adam, Rute e Luís falam sobre Jéssica estar a reagir demasiado bem à morte de Rúben. Evaristo vê as imagens no telemóvel e fica em choque. Ele tenta falar com Adam, mas este diz-lhe que não tem tempo.

Mel termina o direto que estava a fazer na sua página. André chega e aplaude, deixando Mel animada. André diz-lhe que Sandra o chamou para uma reunião.

Leandro tenta tocar uma música, mas fica impaciente. Sandra entra sem ele dar conta e fica um momento a olhar para ele.

Ricky chega à editora e fala das análises de Romeu a Ângela, que lhe diz para parar de dar as gotas e que agora o objetivo é que Romeu volte a beber álcool novamente.

Cajó agradece a Kikas e a Lisa, está feliz por terem sido contratadas.

Sandra diz a André e a Leandro que os quer juntar. André fica irritado com a solução de Sandra, mas ela diz-lhe que assinou um contrato.

Rebeca Sofia goza com Vítor por causa do espaço que ele arranjou para ser a sua sede. Ela finge sentir-se mal e Vítor diz que vai chamar um médico. Ela diz-lhe que precisa do filho. Rebeca desce do quarto de Márcio e diz que ele fugiu de casa.

Alexandre goza com a roupa que Márcio lhe trouxe. Luís, Rute e Jéssica chegam a casa. Márcio e Shakira tentam esconder Alexandre.

Dora fala com Rogério sobre os tatuadores que apareceram. Rogério dá por encerrada a contratação de um tatuador pois não apareceu ninguém que preenchesse os requisitos. Evaristo chega à barbearia e pergunta a Dora se não quer beber um café com ele. Dora fica surpreendida.

Ricky faz o seu papel de filho preocupado e convida Romeu para uma noite de pai e filho. Romeu fica enternecido e pergunta a Linda se quer ir também. Linda diz para aproveitarem o momento os dois.

Evaristo diz a Dora que sabe o que ela anda a fazer. Dora fica confusa e Evaristo conta-lhe um bocado do seu passado. Dora, sem paciência, diz-lhe que quando quiser um encontro a sério que lhe ligue.

Gina entra em casa a gritar por Jaime. Ouve a emissão na rádio de Tó Quim e resolve ligar a pedir conselhos amorosos.

Lucas está feliz por Ricky e Romeu estarem no bar 'Disco Disse'. O artista convidado que está a cantar desafia Romeu para um dueto, mas ele rejeita. Ricky vai ao WC e Romeu olha para uma garrafa de bebida, lutando contra o que sente.

