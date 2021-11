*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ângela e Cajó brindam ao regresso à editora. Ângela diz que adorou a cara do Romeu quando os viu na Lua de Mel.

Ricky entra no quarto de Sandra sem bater à porta e provoca-a. Sandra atira-lhe com o telemóvel à cabeça. Romeu diz a Ricky para ir ter com Linda e repreende Sandra. Assim que Romeu sai, Sandra toma um ansiolítico.

Jaime diz a Gina que sabe que Lurdes não estava à espera dela. Gina mente e diz que vê como Lurdes olha para ele...

Ricky finge-se de vítima perante Linda, que lhe diz que não é saudável forçar uma relação e se quer que Sandra o aceite, não pode chamar-lhe nomes também.

Adam e Luís começam a discutir como duas crianças. Rute atende a chamada de Jéssica e diz a Luís que vão ter com ela para a ajudar.

Rute e Luís dizem a Shakira que vão ajudar Jéssica e saem. Adam sai também. Shakira diz a Alexandre que pode descer. Márcio aparece e pergunta o que é que ele está ali a fazer.

Ricky entra em estúdio e diz a Tânia Patrícia que pode ligar a mesa de mistura para ela ensaiar. Tânia Patrícia sorri nervosa e diz que fica para depois porque tem de sair.

Romeu fala de forma rude para Tânia Patrícia pois pensa que ela sabe das fotografias que Ângela lhe mostrou.

Mel e Sandra dizem a Ângela e Cajó que lhes pagam para não colocarem mais os pés na editora. Ângela goza com elas e diz que isso não irá acontecer.

Romeu tenta cantar uma música, mas não consegue. Romeu liga para o médico a marcar uma consulta urgente.

Entretanto, em casa de Romeu, América mostra a Lurdes o lenço com sangue que encontrou no casaco de Romeu.

Rebeca fala com Emília sobre Vítor e os 'Bolinhos de Amor'. Marisa pergunta a Emília como está, já soube o que aconteceu a Rúben.

Jéssica chega com Luís e Rute ao quartel dos Bombeiros de Penafiel. Adam preparou uma homenagem a Rúben. Jéssica fica emocionada.

Linda confronta Romeu. Ele conta-lhe que acabou de vir do médico e tem duas hipóteses: uma cirurgia, na qual corre o risco de perder oitenta por cento da voz ou uma pausa na carreira por tempo indeterminado. Linda fica em choque.

