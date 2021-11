*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Romeu e Linda avançam com o videoclipe, mas ele tem um ataque de tosse e repara que tem sangue no lenço.

Linda está preocupada com Romeu, mas ele diz-lhe que está bem e disfarça a sua preocupação. O realizador avança com a gravação do videoclipe.

Jaime reclama com a mulher por não passar tempo nenhum em casa. Gina leva o telemóvel de Jaime por engano.

Dora e Tó Quim estão a ver uma notícia sobre Rúben, não acreditam que ele morreu. Evaristo diz que era o destino dele. Dora e Tó Quim ficam irritados com ele.

Jaime chega ao bar 'Disco Disse' e entrega o telemóvel a Gina. Lurdes pergunta se tinham combinado alguma coisa. Gina tenta não se atrapalhar.

Tó Quim prepara-se para fazer a emissão de rádio, mas tem a voz embargada por causa da perda de Rúben.

Emília chora por causa de Rúben. Vítor tenta dar-lhe conforto. Rebeca Sofia chega a reclamar e Vítor conta-lhe o que se passou. Emília e Rebeca Sofia choram.

Dora e Rogério chegam a casa abatidos. Rute diz que não consegue falar com Jéssica.

Romeu entra em casa e nem fala com Ricky, que estranha e pergunta a Linda se está tudo bem. Linda segue atrás de Romeu, diz-lhe que sabe que ele está comprometido por ter aceitado Ângela de volta na editora.

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, AQUI