*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ricky e Cajó preparam-se para arrombar a porta do estúdio quando Ângela sai. Linda avisa Romeu que vai descobrir quem está a mentir. Ricky fica tenso ao ouvir tudo.

Lurdes tenta chamar Sandra à razão, mas ela não quer saber. André senta-se ao pé dela e Sandra exalta-se. Rogério leva a namorada do bar 'Disco Disse'.

Rute pergunta a Adam se precisa de alguma coisa, sem perceber que ele está a ter um ataque de sonambulismo. Adam beija-a.

Lurdes diz a Romeu que Linda vai dormir num hotel e fala do que se passou com Sandra no bar. Romeu fica desesperado.

Rebeca pede a Emília para gravar as reuniões de Vítor. Emília e Vítor seguem para a sede do partido.

Lurdes diz a Romeu para falar com Linda. Ricky chega e enquanto Romeu vai buscar um documento, Ricky coloca gotas no chá.

Shakira esconde a comida e mente a Adam. Rute tenta falar do beijo que Adam lhe deu, mas ele fala de técnicas para dormir melhor sem entender a conversa dela.

Emília não gosta do que vê, olha para a sede com nojo. Emília liga a Rebeca Sofia a contar o que se passou.

Sandra diz a Rebeca que Vítor faz falta nos 'Bolinhos de Amor'. Rebeca tenta argumentar, mas Sandra diz que sem Vítor vai rescindir o contrato com eles.

O realizador pede a Romeu e a Linda um esforço. O videoclip começa a ser gravado, é notório que existe um ambiente tenso entre os dois.

Adam conta a Rute que Luís ficou com metade da casa. Rute não quer conviver com Luís. Este vai buscar uma fita métrica e começa a dividir a casa entre os dois.

O realizador fala com Romeu e Linda, avisa-os que têm de ultrapassar os seus problemas. Eles olham-se apaixonados.

