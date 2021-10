*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

O médico afirma que Mel estava com uma gravidez ectópica, o feto estava a desenvolver-se fora do útero. Sandra culpabiliza-se por causa de Mel, tem medo de ter piorado as coisas.

Lurdes e Lucas aguardam notícias. Romeu e Linda chegam e contam que Mel foi operada, mas já está fora de perigo. Romeu tenta acalmar Linda, mas ela prefere ficar sozinha.

Rebeca quebra em frente a Emília, acha que Vítor está diferente e não gosta mais dela.

Na associação, preparam-se para o retiro. Todos são obrigados a colocar o telemóvel nos sacos. Dora faz um drama porque não quer entregar o seu. Adam acaba por tirar-lhe o telemóvel da mão.

Luís entra com naturalidade na casa que era de Adelaide. Rute fica indignada com a lata dele, para-o e ele diz que quer alugar um quarto. Ela aceita contrariada, mas diz-lhe que fica apenas uma noite.

Rogério conta a Sandra que também tem as suas inseguranças e gostava de mudar alguma coisa na barbearia, mas falta-lhe ter uma boa ideia.

André comenta com Gabriel que as atitudes de Leandro pioraram a situação de Mel. Leandro ouve tudo e fica de rastos.

Linda olha para as fotografias da família. Romeu tenta abraçá-la, mas ela afasta-o.

Ângela entra na editora e sente-se nostálgica. Ângela canta e Cajó bebe cerveja enquanto a grava. Cajó fica impressionado com a voz dela.

Adam tem ataque de sonambulismo e segue para a rádio.Tó Quim e Dora bebem. Adam descobre-os e eles ficam em pânico. Evaristo aparece, acorda Adam e diz que vai ficar de olho neles.

Mel acorda lentamente, vê Leandro a dormir junto à sua cama. Ele conta-lhe o que se passou, diz-lhe que esteve em risco de vida e que teve de abortar. Mel chora.

Evaristo tenta abordar Dora, ela pensa que ele se vai declarar a ela e encoraja-o. Evaristo conta a Adam que acha que Tó Quim faz assédio a Dora.

