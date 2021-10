*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Linda e Rute falam sobre o que se passou com Romeu. Linda pergunta à amiga o que se passa com Adam. Rute diz-lhe que é um bom amigo.

Adam está farto de Luís. Evaristo chega e diz ao comandante que já não podem ir fazer o retiro porque um grupo já reservou o local. Tó Quim e Dora festejam.

Gina troca áudios com Heitor. Jaime chega e diz que Tânia anda a mentir.

Ângela diz a Tânia que ela só terá de fazer playback. Chico Inácio chega e não consegue tirar os olhos de Tânia. Ângela diz-lhe que precisam de dinheiro para alugarem um estúdio.

Alexandre atira-se para debaixo da mesa quando vê uma freira e um guarda da GNR entrarem na hamburgueria. Marisa fica atrapalhada e Alexandre tenta fugir, mas o guarda leva-o de novo para o abrigo.

Rebeca abre a porta a Emília e fica em choque com o que vê. Vítor entra na sede e começa a sonhar alto, é acordado pela chamada do seu telemóvel. Vítor fica aflito ao ouvir o que Rebeca lhe diz.

Ângela fala com Jaime e Gina sobre Tânia. Eles entreolham-se, indecisos. Gina diz a Jaime que isto pode fazer com que ela esqueça o divórcio dos pais. Os dois aceitam que a neta seja cantora.

Mel entra na editora e pergunta ao namorado se dormiu em casa de Gabriel. Leandro diz-lhe que precisa de tempo para pensar. Sandra chama-os para uma reunião de emergência. Sandra fala sobre o vídeo que saiu sobre Romeu, diz que a editora tem de mostrar-se unida. André percebe que Mel e Leandro não estão bem.

Rute faz sinal a Linda que Romeu entrou. Romeu tenta falar com Linda e pedir-lhe desculpa, mas ela é fria com ele e afasta-o de si. Romeu fica devastado.

Cajó está triste por causa de Alexandre. Ângela mostra-lhe a cópia das chaves da editora e diz-lhe que vão usar o estúdio para gravar.

Leandro e André estão preocupados com Mel. Sandra manda avançar com a gravação do vídeo. Leandro começa a falar para a câmara, Mel agarra-se a ele e desmaia nos seus braços. Todos ficam em pânico.

Romeu tenta cantar uma música que Linda escreveu. Gabriel percebe que Romeu não está bem e corta a conversa.

Sandra liga a Linda a contar o que aconteceu com Mel. Linda chora. Leandro, André e Sandra estão preocupados com Mel. O médico aproxima-se e diz que não tem boas notícias.

