*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Romeu e Ricky aparecem em casa. Ricky está com um 'look' diferente, semelhante ao de Romeu. Linda não gosta do que vê.

Sandra tenta confortar Leandro, diz-lhe que ele e Mel podem querer coisas diferentes, mas que o mais importante é serem amados como merecem.

Mel acorda e fica constrangida ao ver André de boxers. A namorada do Leandro levanta-se para ir embora, mas fraqueja e desmaia. André fica preocupado.

Ângela conta a Cajó que tem a solução perfeita para a voz de Tânia, vai dobrá-la.

Linda e Romeu cantam um tema que negociaram com os espanhóis.

André e Mel chegam a casa de Leandro. André diz-lhe que se encontraram por acaso e sai. Leandro fica com raiva.

O modelo tira as medidas a Luís, está bastante agradado com o que vê. Luís sente-se desconfortável com a sessão fotográfica, mas tenta acompanhar.

Rebeca manda Adónis para casa e desabafa com Marisa sobre Vítor, sem ele os 'Bolinhos de Amor' perderam a chama.

Dora vende cerveja às escondidas. Evaristo aparece. Para disfarçar, Dora e Tó Quim cantam uma música católica, o que deixa Evaristo emocionado.

Mel diz a Leandro que o casamento não é suposto ser uma surpresa, queria ter os pais com ela. Ele acha que o amor devia ser suficiente.

Cajó faz o upload do vídeo sobre Romeu, garante que vai ser um sucesso. Ricky, Cajó e Ângela festejam vitoriosos.

Rute desabafa com Linda, sente-se num círculo vicioso com o regresso ao 'Disco Disse'. Lurdes entra na sala aflita e mostra-lhes um vídeo.

Ricky finge estar passado com o vídeo, mostra a Sandra e Romeu, que sai, acelerado. No vídeo, Romeu fala com António sobre o seu problema com o álcool e diz-lhe que não é fácil lidar com alguém melhor que ele quando essa pessoa é quem ele ama.

Romeu chega a casa e percebe que estão todos a ver o vídeo. Ele tenta justificar-se, mas Linda chora, dececionada.

Linda e Romeu discutem. Linda diz-lhe o que sente, que sempre o quis ajudar e quem ama não sente inveja. Romeu sabe que ela tem razão. Sandra chega e vê que Ricky está a ouvir a conversa. Ricky puxa-a para o andar de cima e faz a sua encenação. Sandra responde-lhe e os dois entram numa conversa de bate-boca.

Tó Quim e Dora falam sobre Linda e Romeu na emissão de rádio. Tó Quim coloca uma música de Linda em homenagem a todas as mulheres de nome Rute, em Penafiel.

Mel repara num presente ao pé da sua guitarra e desembrulha-o. Sente-se comovida ao ver que é um body de bebé com a inscrição: “A minha mãe é uma estrela da música”.

André entra alcoolizado em casa de Gabriel e acorda Leandro.

Romeu pergunta à sogra por Linda. Lurdes é rude com ele e diz-lhe as verdades na cara. Romeu fica calado, mas acaba por lhe dizer que não quer perder Linda.

Ângela e Cajó gozam com o que estão a dizer sobre Romeu. Alexandre chega e diz que se não apostam nele, irá para a editora Lua de Mel.

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, na OPTO