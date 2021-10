*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Linda chega e conta a Romeu o que foi fazer, diz-lhe que apresentou uma proposta a uma editora para fazer um álbum com ele. Ele aceita apesar de sentir-se preocupado.

Leandro entra e vê Mel a cantar, fica a sorrir. Leandro carrega no botão e diz-lhe que tem uma surpresa para ela. Mélanie fica desconfiada.

Chico Inácio dá dicas a Tânia Patrícia e Ângela pede-lhe para cantar. Tânia canta desafinada, mas Chico Inácio ouve-a e fica deliciado. Alexandre chega e pede para falar com Ângela. Ela não acredita que Romeu assine contrato com ele. Alexandre diz-lhe que se ela convencer Chico Inácio a assinar com ele, não irá para a editora. Ângela odeia ouvir aquilo.

Leandro entra no café Disco Disse com Mel vendada e faz-lhe um discurso romântico. Leandro tira-lhe a venda e ela fica em choque ao ver o conservador e a decoração romântica. Leandro diz-lhe para começarem o futuro juntos agora. Gabriel e Lucas observam com emoção. Mel sente-se perdida e sai. Leandro fica em choque.

Lurdes fica chocada ao saber da tour por Espanha. Ricky quer celebrar, vai preparar cafés e deita a medicação no café de Romeu. Leandro aparece desesperado porque não sabe do paradeiro de Mel.

Lucas e Gabriel falam da reação de Mel. Gabriel acha que ela não gosta assim tanto de Leandro, caso contrário não tinha fugido. Lucas diz que ela não gosta de se sentir pressionada.

Leandro, desesperado, vê se Mel está em casa. Liga-lhe, mas ela não atende. Leandro recebe chamada de Gabriel e diz-lhe que não consegue ficar à espera de notícias.

Mel passeia à beira-rio, está cansada e esteve a chorar. Encontra André, a dormir, está de ressaca, foi para ali pensar. Mel fica a olhar para o rio, e ele para ela.

Leandro diz a Gabriel que Mel não dormiu em casa. Gabriel chama-o à razão, diz-lhe que não a perdeu, apenas tem de falar com ela.

Ângela acorda Cajó, acha que fizeram mal ao investir em Tânia Patrícia. Na verdade, é o Alex que tem talento. Cajó diz a Ângela que deve haver uma forma de o emigrante esquecer Tânia.

Luís entra disfarçado e prega um susto a Rute. Adam vem socorrê-la e agarra Luís. Luís diz que precisa que lhe emprestem a casa para servir de modelo. Garante que todo o dinheiro da sessão é para eles. Dora e Rogério passam a ouvi-lo. Rute acaba por aceitar que a sessão seja lá em casa.

Vítor está a marcar visitas com o agente imobiliário. Rebeca está atenta e quer saber o que está a tramar. Vítor desvia o assunto e pergunta se não tem ensaio com o seu amigo Adónis.

Marisa está encantada com Adónis. Ele começa a ensaiar e pede a Márcio para o acompanhar, porém Alexandre antecipa-se e canta por cima dele. Márcio fica irritado. Alexandre rouba o telemóvel a Marisa e liga para o pai preencher um documento da editora.

Ângela tenta falar com Chico Inácio sobre Tânia, prefere Alexandre. Porém, o emigrante não para de a elogiar. Ângela acaba por prometer que a vai pôr a cantar como um rouxinol.

Leandro continua sem saber de Mel, Linda liga-lhe, mas ela não atende. Linda e Sandra confortam-no.

