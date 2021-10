*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na rádio, Tó Quim passa o microfone a Luís. Ele diz que todos erram, que só quer trabalho para recuperar a sua família e que a Rute é a mulher da sua vida. Rute ouve tudo, liga para a rádio e entra em emissão. Tó Quim, entusiasmado, pergunta se ela o perdoa e ela, irritada, diz que o perdoou e, mesmo assim, ele voltou para a outra mulher. Uma ouvinte entra também em emissão e declara guerra a Luís.

Rebeca acaba de cantar e dançar sensualmente junto de Adónis. Vítor finge não ter ciúmes. Chico Inácio vai ao encontro de Ângela e Cajó e faz-lhes uma proposta. Alexandre fica boquiaberto com o que acaba de ouvir. O emigrante quer investir em Tânia. Ela, surpreendida, diz que não sabe cantar, mas aceita.

Gina troca mensagens com um homem. Gina recebe um vídeo do concerto de Alexandre, onde Tânia aparece a dançar. Gina e Jaime ficam chocados.

Vítor, Rebeca e Adónis jantam juntos. Vítor explode e conta a Rebeca que já tem as assinaturas necessárias para ser candidato à Presidência da República. Com isto, Rebeca expulsa Adónis e sobe para o quarto com Vítor.

Gabriel desabafa com André sobre Leandro, diz-lhe que ele está diferente desde a cura da doença. André pergunta por Mel, quer saber se ela só está com ele por pena. Gabriel fica desconfiado com o interesse dele.

Sandra e Romeu discutem. Ela não percebe como é que o pai aceitou André depois de todas as notícias que saíram.

Leandro desabafa com a namorada sobre Gabriel. Mel conta-lhe que está grávida e Leandro fica em choque.

Bela toca à campainha e diz a Linda que precisa de falar com eles sobre o filho.

Leandro está feliz por saber que vai ser pai, Mel pergunta se ele não está a confundir o que sente por estar em choque. Leandro abraça-a e diz que quer muito ser pai.

Ricky vê Bela em casa de Romeu e puxa-a para falar a sós. Bela sabe que ele anda a falar com Ângela. Ricky ameaça-a que a incrimina do incêndio. Bela, em lágrimas, desiste de falar com Romeu e Linda, finge estar bem e sai rumo a Bragança. Linda fica desconfiada.

Vítor olha pouco impressionado para a mesa que Rebeca preparou, diz que vai entregar as assinaturas.

Leandro acorda e vê o bilhete de Mel, fica preocupado pois percebe que ela está preocupada com alguma coisa.

Romeu fica preocupado com Mel e pergunta se ela não quer ir dar uma volta. Os dois falam sobre a ideia das roupas de Sandra enquanto caminham cúmplices.

No café da associação, Tó Quim enche garrafas enquanto Dora vigia a porta. Adam chega e pega numa garrafa a pensar que é sumo. Dora tira-lhe a garrafa e disfarça, agradecendo pelo que está a fazer por eles e Rute.

Lurdes pergunta a Linda se não quer que vá com ela a Espanha. Linda diz-lhe que volta ainda hoje de Vigo. Ricky liga a Ângela e avisa-a sobre Linda.

