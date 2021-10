*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ricky tenta colocar veneno na água de Romeu, mas não consegue. Romeu avisa-o que já deu entrada para o perfilhar. Sandra ouve tudo e luta contra as lágrimas.

Vítor recolhe assinaturas no quartel de bombeiros de Penafiel.

Mel sente-se mal durante a atuação, no 'Disco Disse'. André diz que a leva a casa. Leandro sobe a palco e continua a música que ela estava a cantar.

Márcio e Shakira estão deprimidos por causa dos pais. Rebeca chega a casa e discute com eles por causa do que comeram. Rebeca diz ao filho que vai ajudá-la a descobrir o que o pai anda a tramar. Márcio fica desesperado.

Mel agradece a André por a ter acompanhado a casa. André escreve o seu número no telemóvel dela e repara no seu anel de noivado. Mel consulta o calendário no telemóvel e fica apreensiva.

Romeu e Linda tentam falar com Sandra. Ricky entra no quarto e diz que não queria arranjar problemas.

Ricky não quer causar problemas por causa de Sandra, mas Romeu não deixa o filho sair de casa. Ricky diz-lhe que é grande fã dele. Romeu coloca o instrumental da sua música e fica encantado com a voz do filho.

Mel está tensa com a possibilidade de poder estar grávida, mas disfarça. Mel diz-lhe que quer saber como está Linda e sai. Leandro fica apreensivo.

Dora e Tó Quim apresentam o seu novo programa, dizem aos ouvintes que ficam à espera das suas chamadas para os ajudar.

Rute e Adam cruzam-se. Ele não consegue tirar os olhos dela. Rogério chega e Adam diz que vai fazer o pequeno-almoço para todos.

Leandro tenta convencer Sandra a aceitar André na editora, mas ela diz-lhe que não. André irrita-se e sai. Sandra pergunta a Leandro por Mel.

Mel olha para o teste de gravidez e vê que dá positivo.

Romeu diz a Ricky que vai à editora com ele. António chega e pergunta a Romeu se foi ele que mandou roubar a carrinha deles. Romeu expulsa-o de casa. Ricky coloca medicação no café do pai sem ele ver.

Mel aparece na casa de Romeu e conta a Linda que está grávida. Mel acha que ainda é muito cedo para ser mãe, com a carreira musical a começar. Linda aconselha a filha a falar com Leandro.

André chega para viver em casa de Gabriel. Leandro aparece e André tenta perceber a dinâmica da relação entre ele e Mel.

Cajó conta a Ângela que roubou o material do documentário de Romeu. Ricky aparece e avisa que já deu as primeiras gotas ao pai. Bela observa-os, angustiada.

