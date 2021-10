*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Linda aparece e Ricky finge estar a falar com a mãe.

Rute está furiosa com Luís. Maribel chega e pede-lhe para ir com ela e com os filhos para Espanha. Ele diz que não vai a lado nenhum e Shakira também não. Shakira surpreende todos ao dizer que escolhe ficar com Rute.

Dora não tira os olhos de Evaristo. Vítor e Luís vêm desolados com as suas mulheres. Dora diz a Tó Quim que podia criar um programa de rádio para ajudar os casais da terra.

No café 'Disco Disse', André fala em mudar o alinhamento e a banda não aceita. André fica furioso e lança-se a Pipo. Os dois lutam e quando Gabriel e Mel tentam separá-los, André acaba por cair em cima dela. Mel e Leandro seguem para o palco.

Rogério surpreende Sandra com um pequeno-almoço no terraço. Rogério aconselha-a a não fechar totalmente a porta a Ricky, pois apesar do erro de Luís, Shakira foi uma grande surpresa.

Vítor está bem arranjado e sai sem dar satisfações. Márcio aparece e Rebeca diz-lhe que têm de ir à editora informar que o grupo 'Bolinhos de Amor' são agora dois.

Assim que entram no carro, Sandra e Rogério ouvem a entrevista de Ângela a Tó Quim a difamar a editora. Sandra arranca irritada e enquanto conduz fala com Rogério sobre as acusações racistas à editora. Olha para ele e não se apercebe que já está na faixa errada. Sandra dá uma guinada no volante.

Sandra pede desculpa a Rogério por ter posto a vida deles em risco.

Vítor está com um cliente, que assina uma das folhas. Rebeca entra, quer saber o que o marido anda a tramar. Marisa é cúmplice de Vítor e não lhe diz nada.

Lucas está interessado em Tânia, achava que ela ia aparecer no concerto. André pede a Leandro que o ajude a dar uma volta à vida, quer falar com Romeu.

Romeu discute com Tó Quim, pede que o meta no ar na rádio. Ele não quer, diz-lhe que Romeu só é um homem do povo quando lhe convém. Adam aparece e, como comandante, concede-lhe o direito à resposta.

António apresenta uma proposta dos espanhóis. Eles querem apenas trabalhar com Linda e não com Romeu. Ela, determinada, não aceita.

Ricky diz a Ângela que têm de ter cuidado para não serem apanhados. Ângela dá-lhe um frasco e diz-lhe que tem de dar uma gota, todos os dias, a Romeu. O objetivo é inflamar-lhe as cordas vocais e aparecerem-lhe pólipos. Ricky assente. Sandra entra de repente e chama, furiosa, pela tia. Ricky olha em pânico para Ângela, que também fica nervosa.

Na rádio, Romeu defende-se, dizendo que a editora não discriminou ninguém e que Alexandre pode cantar na feira quando quiser.

Romeu vê uns rapazes a vandalizarem as paredes da editora e diz a Gabriel que têm de colocar câmaras. Romeu entra na editora revoltado com o que se passou. Linda diz-lhe que rejeitou a proposta dos espanhóis, mas Romeu insiste que ela aceite porque merece.

Mel e Leandro falam sobre André. Leandro diz-lhe que ela continua com má cara. Mel diz que mesmo estando pior, vai atuar no 'Disco Disse' porque não iria falhar a Lucas.

Tânia sonda Lucas por causa de Ricky. Este chega e Tânia tenta falar com ele, mas Ricky ignora-a e sobe para o quarto.

Jaime está preocupado com a neta. Gina diz-lhe que tem de relaxar, mas Jaime não consegue.

Ricky finge-se preocupado com Sandra. Ela atira-lhe com a moldura e parte-a, fica de rastos. Linda entra e diz-lhe para se acalmar, que não irá a lado nenhum até ela ficar bem.

No café 'Disco Disse', André está encantado com Mel. Gabriel convida-o a morar com ele e André aceita.

Cajó faz um casting a uma rapariga. Ângela chega e Cajó manda a rapariga embora. Ângela avisa-o que Alexandre vai atuar antes dos 'Bolinhos com Amor', na Feira dos Bigodes.

Ricky diz a América que gostaria de comer o bolo que ela fez. Ela vai à cozinha e Ricky tenta colocar veneno na água de Romeu, mas não consegue. Romeu avisa-o que já deu entrada para o perfilhar. Sandra ouve tudo e luta contra as lágrimas.

