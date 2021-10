*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sandra está chocada, não aceita a decisão de Ricky morar ali e sai. Romeu mostra a casa a Ricky, que fica deslumbrado. Os dois falam sobre o problema da bebida de Romeu.

Cajó dá entrevista a Tó Quim, diz que Romeu não quer que conheçam Alexandre e que está a fazer discriminação. Tó Quim diz que ali na rádio quem manda é ele. Alexandre canta um tema seu.

Cajó, Tó Quim e Alexandre conversam depois da entrevista. Cajó pergunta a Tó Quim se ele consegue entrevistar a manager de Alexandre, ele diz-lhe que sim.

Linda conversa com Sandra e pede que compreenda o pai. Romeu aparece e diz-lhe que é o único culpado, mas está a tentar compor as coisas. Sandra sente-se arrasada.

Ricky fala baixinho ao telemóvel com Ângela e informa-a que está a correr tudo bem. Ricky diz que o melhor é ir embora, mas Romeu trava-o. América entra, diz-lhe que ouviu na rádio que Romeu é racista e não deixou Alexandre cantar na Feira dos Bigodes. Linda e Romeu ficam em choque.

Cajó sente-se confiante, os planos correm bem, não tarda devem conseguir largar a feira. Romeu entra e pede para desmentirem tudo o que disseram e ameaça-os. Vai acusá-los de difamação. Ângela está confiante.

Sandra entra, mas não vê ninguém. Vê que Rogério está preso no armazém e solta-o. Rogério conta-lhe o que Luís lhe fez. Decidem passar a noite juntos.

Jaime, Tânia e Gina estão no bar. Lucas não tira os olhos de Tânia. Ela, assim que ouve o nome de Romeu e Ricky fica interessada, Lucas confunde o interesse dela e pensa que ela ficou interessada nele.

Sandra está maravilhada com a paisagem. Rogério conta-lhe que sempre que tinha problemas era para ali que ia, para a casa da avó. Sandra quer saber mais sobre as origens dele. Decidem passar a noite num hotel rural.

André está reunido com a banda. Leandro e Gabriel juntam-se. Mel entra e sem querer entorna café em cima de André. Leandro aproxima-se e diz-lhe que Mel é a sua noiva, para desgosto de André.

Romeu e Linda estão a jantar, falam que Ângela veio pior da prisão. Ricky, intromete-se, finge não saber quem é. Lurdes não gosta da atitude mal-educada que ele tem à mesa, mas acaba por ter pena dele.

André convida Leandro, Mel e Gabriel para assistirem ao concerto num "tasco". Mel diz-lhe que a zona VIP está sempre assegurada porque o "tasco" é do irmão. André fica constrangido.

Rebeca diz a Vítor que já sabe de tudo, não quer que ele largue os "Bolinhos de Amor" pela Junta de Freguesia. Iria dar passos para trás. Vítor fica pensativo e tem uma ideia.

Adam prepara o jantar, Rute pergunta-lhe porque deixou a América por Penafiel. Adam fica atrapalhado, diz-lhe que queria conhecer as origens. Luís interrompe e entrega um envelope que contesta o testamento da mãe.

Rute está furiosa com Luís. Maribel chega e pede-lhe para ir com ela e com os filhos para Espanha. Ele diz que não vai a lado nenhum e Shakira também não. Shakira surpreende todos ao dizer que escolhe ficar com Rute.

Dora não tira os olhos de Evaristo. Vítor e Luís vêm desolados com as suas mulheres. Dora diz a Tó Quim que podia criar um programa de rádio para ajudar os casais da terra.

Ricky fala ao telemóvel com Ângela no quarto da Sandra. Ângela fala com Ricky e diz-lhe que já tem o material que precisa para chegarem onde querem. Linda apanha-o

