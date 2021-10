*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rebeca Sofia diz a Márcio para se acalmar porque Vítor deve estar a chegar. Gina entra com Jaime e reconhece Lurdes, Lurdes sente-se vaidosa. Rebeca Sofia irrita-se e sobe a palco sozinha com Márcio.

Vítor, já alcoolizado, vai ter com Evaristo e desabafa sobre Rebeca Sofia. Adam diz a Tó Quim que vai ter que mudar muitas coisas no quartel. Rute chega e diz a Dora que veio agradecer a Adam pelo que tem feito. Evaristo já está farto de ouvir Vítor.

Tânia Patrícia está em choque, pega no telemóvel e tenta ligar para número de emergência, mas atrapalha-se. Está em pânico.

Dora tenta que Evaristo olhe para ela. Adam chega e chama-os porque têm uma emergência, diz que ocorreu uma explosão numa casa. Adam obriga Tó Quim a ir com eles.

Romeu aumenta o som da televisão e fica em pânico ao ver que foi a casa de Ricky que explodiu. Sandra não quer que ele vá até ao hospital, mas ele vai na mesma. Linda atende chamada de António.

Bela acorda e pergunta a Ricky o que se passou, que lhe conta. Bela diz-lhe que foi a mando de Romeu que aquilo aconteceu. Ricky diz-lhe que não foi culpa de Romeu, Bela pergunta se foi ele que provocou o incêndio, ele confirma, deixando-a em choque.

Tânia Patrícia disfarça sobre como sabe do incêndio, diz que viu na televisão. Gina pede que ela diga a verdade e ela acaba por dizer que foi até lá para saber de Ricky. Gina e Jaime ameaçam mandá-la para Lisboa.

Ângela está feliz por Ricky ter sido capaz de fazer o que fez. Quer saber como está Alexandre a safar-se e Cajó diz-lhe que está farto dele. Ângela diz que já sabe como difamar ainda mais Romeu.

Bela discute com Ricky pelo que fez. Romeu chega e oferece a sua ajuda, Ricky diz-lhe que vai arranjar uma maneira de se safar.

Linda pede uma bebida forte a Lucas, Lucas e Lurdes pergunta o que António queria. Linda diz que António queria dar cabo da vida dela. Lurdes e Lucas ficam preocupados.

Adam diz a Tó Quim que ele se vai tornar num bombeiro a sério, já chega de não fazer nada. Dora agradece a Evaristo pelo que fez no incêndio. Evaristo fica atrapalhado.

Um cliente da barbearia paga a Rogério e sai com ar enojado pelos barulhos que ouve. Rogério vê Luís a dormir no armazém e discute com ele. Rogério quer que ele se vista e depois pensa no que ele vai fazer. Luís abraça Rogério.

Vítor goza com Rebeca Sofia por esta ter dormido no sofá. Vítor atende uma chamada e afasta-se, enquanto Rebeca Sofia liga a Marisa a pedir-lhe para estar atenta à conversa que Vítor irá ter com o presidente da Junta. Marisa acede ao pedido e diz a Rebeca que vai ficar atenta a Vítor quando chegar.

Mel atende chamada de Sandra e diz-lhe que vão já para a editora, desliga. Mel avisa Leandro que Sandra quer reunir-se com eles e é urgente. Sandra diz a Mel que já fez um inquérito ao público e que ela precisa de mudar a maneira que se veste, diz a Leandro que ele também tem de produzir mais música. Mel sente-se mal. Gabriel brinca com Sandra por causa do seu feitio, Sandra vai irritada para o gabinete.

Linda pergunta a Romeu onde andou, ele diz-lhe que precisava de espairecer um bocado. Ela conta-lhe que a editora de António queria gravar um disco com ela, mas ela só irá aceitar se for com Romeu.

Bela diz a Ricky que vai para Bragança no primeiro comboio, sente-se desiludida com ele e percebe que não foi ideia dele o que aconteceu. Ricky diz-lhe determinado para ela falar com Romeu, pois deve-lhe isso por ter mentido a vida toda.

Marisa coloca o seu telemóvel perto de Vítor, sem que ele dê conta, para Rebeca ouvir a conversa. O Presidente da Junta diz-lhe que tem hipóteses de voltar a ser presidente. Vítor diz-lhe que vai pensar. Rebeca Sofia ouve a conversa de Vítor com o Presidente da Junta e fica irritada.

Luís está revoltado por Rute ter andado a beber copos com Adam. Rogério diz-lhe que não merece ordenado adiantado porque ainda não fez para tal. Luís tranca Rogério no armazém e leva o dinheiro da caixa.

Luís entra e pergunta a Adam se o esquema dele era roubar a casa e a mulher. Adam, sem paciência para ele, vai embora. Rute chama Luís para ir com ela lá dentro.

Rute entrega o papel do divórcio a Luís, ele começa a inventar desculpas e ela berra com ele. Luís assina e sai a correr. Rute vê o que ele escreveu e rasga papel com raiva.

Bela diz a Romeu e Linda que vai voltar para Bragança sozinha, pois Ricky não quer sair dali. Bela mente a Romeu, entrega-lhe a morada da oficina e pede que olhe por Ricky

