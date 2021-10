*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Luís quer que Rute pague o arranjo da mota, ela diz que não fez nada à mota. Ele vai para pegar na carteira dela, mas Rute pega numa faca e ameaça-o. Adam entra e chama-a à razão, Luís vai embora com medo. Adam olha-a compadecido.

Romeu pede desculpas a Ricky, diz-lhe que não sabia que ele existia e quer compensar a sua ausência. Romeu deixa-lhe um cheque, pede que aceitem e vai embora. Ricky e Bela ficam surpreendidos com o valor. Bela diz que é suficiente para comparem uma casa em Bragança, perto da irmã dela, mas Ricky diz a Bela que precisa de pensar e sai.

Sandra não consegue aceitar que Ricky é seu irmão, Linda diz-lhe que tem tempo, mas vão ter que apoiar Romeu porque são uma família. Linda abraça-a.

Tó Quim fala com Dora. Evaristo entra e Dora aproxima-se dele. Evaristo diz-lhe que está de serviço, não quer passear e sai. Tó Quim pergunta a Dora se ela vai mesmo arrastar a asa a Evaristo, ela diz-lhe que gosta de desafios.

Vítor avisa Rebeca Sofia e Márcio que vai sair dos "Bolinhos de Amor". Márcio fica em pânico, Vítor diz que vai à editora rescindir o contrato e sai. Rebeca Sofia não acredita que Vítor o faça.

Linda diz a Romeu que fez a coisa certa. Sandra desce e ataca Romeu, não aceita Ricky como seu irmão. Linda enfrenta Sandra e ela acaba por sair irritada de casa. Romeu fica apreensivo.

Ângela diz a Ricky que Romeu foi generoso, mas ele tem mais para lhe dar do que aquele cheque. Ela diz a Ricky que vai ter de se tornar o filho perfeito e que vai ter de sacrificar algumas coisas.

Mel diz a Vítor que entende o lado dele em querer rescindir o contrato. Sandra entra e não gosta do que ouve, não quer que ele termine o contrato com a editora. Sandra sai atrás de Vítor, mas ele não quer voltar atrás e sai determinado. Sandra está furiosa com Mel, que lhe diz que não é por ela estar chateada que tem de descarregar nela. Sandra diz-lhe que está na altura de Mel pensar na carreira dela.

Leandro tenta compor, Gabriel diz-lhe que não está inspirado. Leandro diz-lhe que tem de pensar em assentar e Gabriel diz-lhe para avançar com o casamento com Mel, pois noivados longos já não existem. Leandro fica pensativo.

António diz que desistiram do documentário sobre Romeu, não querem escândalos. Romeu e Linda ficam chocados. Linda diz a Romeu que vai hoje fazer uma live para limpar o nome dele e contar a sua versão. Romeu está nervoso, Linda conforta-o e dá-lhe força.

Rogério conforta Sandra quando Luís chega. Luís pergunta se pode trabalhar na barbearia. Rogério diz-lhe que tem de pensar. Luís guarda uma cópia das chaves da barbearia.

Romeu liga a live e começa a explicar-se. Rebeca Sofia vê a live de Romeu, sente-se comovida com Romeu. Vítor chega e diz-lhe que já não esta nos "Bolinhos de Amor", Vítor irrita-se com ela pela falta de atenção e sai. Terminam a live, Linda diz-lhe que o público precisava de saber a verdade pela boca dele.

Ricky chega a casa de Romeu, devolve-lhe o cheque dizendo que não está à venda e que o dinheiro não pode comprar tudo. Linda diz que se calhar Ricky só quer um pai.

Gina e Jaime tentam saber por onde Tânia Patrícia andou ontem, ela mente e diz que prefere ficar sossegada a sair com eles. Jaime sai com Gina. Tânia Patrícia levanta-se preparada para sair.

Rebeca Sofia diz a Márcio para se acalmar porque Vítor deve estar a chegar. Gina entra com Jaime e reconhece Lurdes, Lurdes sente-se vaidosa. Rebeca Sofia irrita-se e sobe a palco sozinha com Márcio.

Vítor, já alcoolizado, vai ter com Evaristo e desabafa sobre Rebeca Sofia. Adam diz a Tó Quim que vai ter que mudar muitas coisas no quartel. Rute chega e diz a Dora que veio agradecer a Adam pelo que tem feito. Evaristo já está farto de ouvir Vítor.

Alexandre só reclama e Cajó está farto dos dramas dele. Ângela chega e Tânia Patrícia repara na revista. Romeu bate à porta e Ângela manda Cajó levá-los para dentro. Ângela enfrenta Romeu, que quer saber se ela pagou mesmo a Bela para abortar. Romeu irrita-se com o ar de sonsa dela. Cajó entra e manda Romeu embora.

Romeu está irritado com os comentários negativos à live. Linda diz-lhe para se focar nos comentários positivos e brinca com ele sobre o que ele a fez passar.

Leandro pergunta a Mélanie se ainda está a pensar no que Sandra lhe disse. Mel tem medo de que o público se tenha cansado dela. Leandro diz-lhe que o público a adora. Os dois beijam-se intensamente.

Bela diz a Ricky que vão para Bragança, Ricky diz-lhe que não vai com ela e discutem. Bela não gosta do que ouve e dá-lhe um estalo.

Ricky está muito revoltado. Ricky acende uma vela junto a uma imagem de Nossa Senhora. Avança até ao fogão e abre um dos bicos para o gás começar a sair. Sai dali, apressado. Ricky acaba de sair de casa e afasta-se, ao olhar para trás vê Bela a entrar. Ricky corre atrás dela. Tânia Patrícia vê Ricky, prepara-se para sair do carro e ouve uma explosão. Fica em choque.

