Linda desliga chamada com os jornalistas e avisa Lucas que não vai adiar a reabertura do Disco Disse. Romeu chega abatido, conta-lhe sobre o encontro que teve com Bela e as condições em que vivem no bairro social. Linda conforta Romeu. Entretanto, Ângela diz a Ricky que tem de aproveitar a atenção que a imprensa lhe está a dar e fazer com que Romeu fique com pena dele para se aproximar dele. Ricky gosta do que ouve.

Mel entra em casa, detém-se ao ver o que Leandro preparou. Leandro pede-lhe desculpas pela discussão. Mel diz-lhe que também foi bruta com ele e que irá sempre o acompanhar nos seus sonhos.

Maribel grita com dores de parto, Luís espreita para dentro da ambulância e sente-se mal. Evaristo chega e ajuda Adam a fazer o parto. O bebé nasce e Luís pergunta se ele tem algum problema. Tó Quim goza com ele e diz-lhe que o filho é chinês.

Rebeca Sofia sente pena de Shakira, Márcio lança-lhe olhares para ela se calar, mas ela não repara e continua a falar. Vítor entra e diz que Luís não é o pai do bebé. Ninguém percebe o que se passa. Luís reclama que foi enganado, mas Rute não o quer ouvir. Luís com medo da nova postura de Rute e acaba por ir embora. Rogério conforta Rute.

Bela conta a Ricky que Romeu esteve ali à sua procura. Bela quer ir embora dali, mas Ricky diz-lhe que não vai embora e vai lutar por tudo o que é dele por direito.

Romeu canta um dos seus temas quando Gabriel entra e diz-lhe que tem um jornalista à sua espera. Sandra está irritada com o jornalista, Romeu chega e o jornalista começa a fazer perguntas sobre Ricky, mas Romeu diz-lhe que não vai responder a nada. Gabriel empurra-o em direção à rua. Romeu está muito tenso com tudo o que está a acontecer.

Tânia Patrícia chega para participar no casting, Cajó gosta do que vê. Duas raparigas riem-se quando ela pergunta se o Alexandre é giro. Cajó pergunta o nome dela e diz-lhe que já nasceu com o nome artístico. As outras duas raparigas olham-na com inveja. Tânia Patrícia age como se estivesse diante de uma grande plateia. Alexandre reclama dela ser mais alta, Ângela diz-lhe que será bailarina de Alexandre. Tânia fica feliz e Ângela sorri angelical. Jaime avisa Gina que se Tânia Patrícia não acalmar, voltam para Lisboa. Tânia Patrícia entra em casa e mente sobre por onde andou a tarde toda. Gina fica desconfiada da neta.

Adam apresenta Evaristo aos colegas, Tó Quim não gosta e goza com ele. Adam avisa Tó Quim que o bullying aos colegas vai terminar e que vai estar de olho nele. Adam ouve a conversa sem se revelar, em que Rute diz a Dora e Rogério que não quer mais homens na sua vida. Adam aparece quando Dora questiona se ele vai deixar que fiquem na casa dele e diz que não irá falhar com a sua palavra. Rute sorri com gratidão.

Márcio e Vítor esperam nervosos por Rebeca Sofia. Esta desce arranjada e veste um vestido justo, Vítor diz-lhe que não vai atuar assim vestida. Rebeca Sofia determinada diz-lhe que vai ser a estrela dos "Bolinhos Do Amor".

Linda e Rute falam sobre Luís e Romeu, Linda puxa Rute para um abraço. Lucas está stressado porque os "Bolinhos de Amor" estão atrasados e chama Linda ao palco para cantar. Linda canta perante uma plateia cheia de energia.

António tenta incluir o que Romeu sente relativamente a Ricky no documentário, mas ele não quer. António e o operador de camara vão embora. Romeu recebe uma mensagem sobre os resultados do teste de ADN estarem prontos, retira uma garrafa de álcool, mas volta a guardar. Romeu sente-se frustrado.

Vítor entra a seguir em palco, a tocar acordeão e Márcio sente vergonha. Rebeca Sofia fica irritada porque as mulheres só chamam pelo Vítor para começar a cantar. Pára de cantar e parte o acordeão de Vítor dizendo que ela é que é a estrela. Vítor fica em choque com a atitude dela.

Romeu entra devagar no quarto de Sandra, diz-lhe que não bebeu por ela e por Linda. Sandra acorda e dá-lhe conforto, pega no seu telemóvel e coloca uma música que os dois gravaram. Os dois ficam a ouvir, em grande cumplicidade.

Em casa, Rebeca diz a Vítor que exagerou porque é uma diva, avisa Vítor que irá começar a ficar atrás dela e do Márcio quando atuarem. Vítor explode e sai irritado.

Romeu dorme ao lado de Sandra. Linda entra e olha-os com ternura. Romeu confirma a Linda que Ricky é mesmo seu filho, que já recebeu os resultados, Romeu levanta-se tenso e sai com ela, mas Sandra ouve tudo. Romeu olha para Linda com ar abalado, sente-se um péssimo pai. Linda diz-lhe que não se pode culpar, pois não sabia da sua existência. Sandra chega e mostra-lhe a entrevista de Ricky. Está revoltada, não aceita que Ricky seja seu irmão e acha que ele vem para tramar Romeu. Na entrevista, Ricky olha para a câmara com ar devastado e vitimiza-se pelo que passou até hoje.

Bela discute com Ricky, diz-lhe que não devia ter dado aquela entrevista. Bela pergunta se foi Ângela que o instruiu a dar aquela entrevista, avisa-o que Ângela não é boa pessoa. Romeu chega e pergunta se podem falar. Bela e Ricky ficam tensos.

