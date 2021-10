*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rute fica mal disposta com a notícia de Maribel estar grávida. Adam diz que Adelaide tinha razão sobre o que disse de Luís não ser um homem correto. Rute não sabe para onde ir, mas Adam mostra-se solidário e diz que podem ficar ali o tempo que for preciso.

Maribel discute com Luís. Ele olha para Shakira, que está magoada. Shakira diz-lhe que Rute não merecia isto. Luís diz que vai assumir as suas responsabilidades como pai.

Cajó está em choque com o que Ângela lhe contou. Ângela está satisfeita, diz a Cajó o que planeia fazer e pede-lhe que ligue para os seus contactos, contando anonimamente que Romeu tem um filho que abandonou na miséria. Cajó sorri com a ideia.

Linda e Romeu discutem na editora. Linda não acredita no que ouve quando Romeu diz que se ela não tivesse fugido, ele não se teria envolvido com tantas mulheres à procura de se sentir melhor. Ela diz-lhe que ele é o único culpado dos seus atos e sai. Romeu fica abalado.

Tó Quim fala sobre o que se passou no concerto, diz que só querem aproveitar-se de Romeu e que Penafiel está do lado dele.

Mel está revoltada com o que ouviu. Leandro diz-lhe que tem de pensar mais nela. Mel diz-lhe que não consegue ser como ele e desligar-se do mundo. Leandro sai para não discutir com ela.

Romeu está irritado por não lhe darem informações da esquadra sobre Ricky. Romeu desliga a chamada e relembra algo do passado em que Ângela está em choque depois de saber que Romeu engravidou uma rapariga. Romeu acorda dessa lembrança quando Sandra chega irritada e mostra-lhe as notícias que saíram sobre ele na revista 'Violeta'.

Bela quer saber porque Ângela está ali. Ângela mente e diz que só seguiu ordens de Romeu, quer que Bela fique do seu lado para fazer justiça contra Romeu. Bela manda-a embora. Ângela sai, mas Bela fica perturbada.

Romeu quer saber de Ângela. Cajó faz-se de inocente e finge que não sabe de nada. Romeu diz-lhe para avisar Ângela para lhe ligar e sai.

Ricky vê o Gif que criaram de si. Ângela diz-lhe que o quer ajudar.

Tânia pede informações para sair do bairro. Um grupo de rapazes tenta tirar-lhe o telemóvel. Ela percebe que a querem roubar. Ricky aparece e manda-os embora. Aparece um jornalista que quer saber se é verdade o que ele disse no concerto. Tânia cai em si e vê quem é Ricky.

Bela está ansiosa. Ricky sente-se revoltado por Romeu ser seu pai. Bela quebra, sabe que ele tem razão por lhe ter escondido a verdade. Ricky sente-se determinado a vingar-se.

Estão todos preocupados com Linda porque ainda não chegou a casa. Quando esta chega, diz a Romeu que falam depois e recolhe-se para o quarto. Lucas diz a Romeu que tem a certeza de que eles vão resolver as coisas.

Leandro tenta compôr uns acordes de uma nova música, mas só pensa na discussão que teve com Mel.

Sandra e Rogério falam sobre os seus problemas, nenhum ouve o que o outro diz. Rogério pergunta se não quer dar uma volta para esquecerem os problemas.

Dora entorna o café na mesa ao servir Maribel. Adam chega e avisa que é o novo comandante no quartel. De repente, rebentam as águas a Maribel e Luís entra em pânico.

Rute recebe Jaime, Gina e Tânia. Rute avisa Tânia sobre o Alexandre e para se afastar dele porque tem uma mulher perigosa que o promove. Rute recebe o cheque do mês e da caução de aluguer.

Rebeca reclama sobre o que se passou no concerto, pergunta a Vítor o porquê da camisa dele ter marcas de batom. Rebeca diz que ela é que tem de sobressair e não ele.

Adam discute com Luís. Vítor entra para ver o que se passa e diz que conhece bem aquela ambulância e os seus problemas. Maribel grita com dores do parto. Luís salta para o volante, mas Adam tenta tirá-lo lá de dentro.

Romeu diz a Linda que não sabe quem é a mãe de Ricky porque naquela altura teve vários casos. Linda tenta não dar a parte fraca. Romeu atende uma chamada e fica a saber onde Ricky mora. Linda manda-o ir lá esclarecer a verdade.

Romeu entra em casa de Bela, quer saber se é mesmo pai de Ricky. Bela diz-lhe que não lhe deve explicações da sua vida. Ele quer fazer um teste de ADN e Bela entrega a Romeu um pente e uma escova de dentes de Ricky.

Ângela fica contente por Ricky a procurar. Ângela mente sobre Romeu, diz que ele já era casado e abafou a gravidez para não haver escândalos. Ricky fica com ódio de Romeu e diz-lhe que quer a ajuda dela para dar cabo de Romeu.

