*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Decorrem as festas de Santa Luzia em Penafiel. Um grupo de mulheres preparam um andor enchendo-o de flores enquanto o Padre fala com elas. A voz de Tó Quim na rádio, ecoa nas ruas, apresentando o novo tema musical de Romeu. No palco da feira popular, Linda e Romeu cantam ao desafio como em crianças. Riem apaixonados. António aproxima-se deles quando descem do palco e pergunta mais sobre os dois.

Ângela provoca Romeu e Linda, ouviu dizer que vão fazer um filme sobre a história deles e quer saber se ela também entra. Romeu revoltado, manda-a embora. Ângela sorri e fala decidida sobre o artista Alexandre Montenegro, que se vai lançar no mercado, como sendo um grande sucesso. Alexandre reclama com Cajó sobre as promessas que não cumpriram relativamente ao seu futuro como cantor. Ângela, furiosa, fala sobre o documentário de Romeu. Alexandre sai amuado e Cajó corre atrás dele.

Linda tenta acalmar Romeu, ele sente-se preocupado com as ameaças de Ângela. Linda diz-lhe que Ângela não pode fazer nada contra eles, mas Romeu continua preocupado com o facto de ela andar à solta, em liberdade condicional, depois de tudo o que fez. Cajó mostra-se carinhoso com Ângela, ao vê-la cansada porque as coisas não correm como ela queria. Ângela diz a Cajó que vai desenterrar os "podres" de Romeu.

Junto ao rio, Mel pede a Leandro que feche os olhos, tem uma surpresa para ele. Leandro abre os olhos e sorri ao ver os balões que formam a palavra "limpo". Festejam por ele estar curado.

Na oficina de motos, Ricky canta uma música de Romeu, Zé Bode diz-lhe que vai descontar-lhe no ordenado o atraso do trabalho. Ricky tira dinheiro da caixa sem que ninguém veja. Quando Zé Bode volta a falar com ele, Ricky despede-se. Ao chegar a casa, conta a Bela que se despediu e não está para ser escravo. Ela fica chocada e avisa-o para ele pedir desculpa, para ter o emprego de volta.

Ricky vai para o interior da casa, sem paciência, e nega pedir desculpa a Zé Bode. Bela acaba por dizer que vão à feira e lá, compram roupa nova, para ele ir apresentável pedir desculpa à oficina. Ele fica contente e canta uma música de Romeu. Bela diz-lhe que não quer ouvir músicas de Romeu. Ricky goza com ela, que deve ser a única mulher em Penafiel que não gosta de Romeu. Bela retira de uma gaveta, uma fotografia polaroid antiga, autografada por Romeu.

Em casa de Romeu e Linda, Lucas divertido, desafia América a dançar, mas Lurdes reclama com ela para terminar de fazer o almoço para a família. Lurdes lê um postal de Cátia que diz estar agora no Algarve, em Portimão. Lurdes feliz ao ler postal. Lucas atende chamada de Mel e ficam a saber que Leandro está curado. Mel termina de falar com Lucas sobre os exames de Leandro. Ela pede a Leandro para cantar para ela o refrão da sua música.

Leandro atende Gabriel sem que Mel ouça. Mostra-se nervoso e Gabriel dá-lhe alento e diz que ele consegue. Na editora, Gabriel sorri ao ver a postura confiante de Sandra. Rebeca Sofia ao ver António e o operador de câmara faz um escândalo, achando que vão falar dela, Gabriel tira-a dali. António pergunta a Sandra sobre Ângela, ela diz-lhe que só se lembra dela quando pensa no que não deve fazer igual à tia. Diz que Ângela Pinto morreu para ela.

Na feira, Ângela fica em choque ao perceber que Ricky é filho de Bela. Cajó mostra-se simpático com Bela e Ricky. Ângela sai disparada atrás deles deixando Cajó confuso. Recordamos Ângela dizendo a Bela que Romeu não quer aquele filho, dá-lhe dinheiro para ela abortar. Bela aceita o envelope nervosa e Ângela diz-lhe que não querem ouvir falar mais dela.

Ângela liga a carrinha, mas não pega à primeira. Ela esmurra o volante e arranca atrás da mota. Ângela desliga o rádio, concentrada em seguir a mota. Vê Bela e Ricky a dirigirem-se para um prédio, sorri nervosa. Cajó quer saber o que se passou para Ângela sair daquele modo da feira. Ângela diz-lhe que conhece Bela e vai usar isso para enterrar o futuro de Romeu. Cajó fica confuso.

Tânia irritada com mudança para Penafiel. Jaime tenta ajudar. Gina impaciente, insiste para se despacharem. Tânia foge. Jaime e Gina discutem.

Vítor reclama com Tó Quim por causa da entrevista, diz-lhe que só queria gozar com ele. Dora entra e diz a Tó Quim que ele prometeu dedicar o dia à sua avó e não o fez. Dora está curiosa com a chegada do novo comandante, Tó Quim e Vítor não concordam que venha alguém de fora mandar no quartel. Adam ouve a conversa atento e não gosta do que Vítor diz e sai. Dora fica chateada com a atitude de Adam.

Luís fala para a urna de Adelaide, diz-lhe que não entende o porquê da leitura do testamento. Rute chega e tenta chamá-lo à razão, mas Luís diz que está com um mau pressentimento. Adam chega e ficam confusos com a sua presença, Advogado lê o testamento e ficam em choque ao saber que Adelaide deixou o palacete para Adam, filho de Adão Coelho, primeiro amor de Adelaide. Maribel chega e diz que Luís vai ser pai novamente, ficando todos ainda mais em choque, Luís acaba mesmo por desmaiar de emoção.

Leandro sobe a palco, o público vibra com ele. Leandro chama Mel ao palco, canta para ela e pede-a em casamento. Mel aceita casar-se com ele, e beijam-se, apaixonados. Mel está eufórica em estar noiva, estão todos felizes por eles. Mel brinca com Gabriel por lhe ter escondido o pedido de Leandro. Romeu diz que o maior erro dele foi ter traído uma amiga, Linda é carinhosa com ele.

Bela abre a porta a Ângela e fica em choque ao reconhecê-la. Ângela acusa-a de não ter feito o aborto que pagou. Ricky entra e ouve a conversa sem que o vejam, sente-se a perder as forças. Bela diz que Ricky não tem pai, que o criou sozinha e expulsa Ângela de casa e quebra a chorar. Ricky entra dentro da carrinha de Ângela, quer saber se é mesmo filho de Romeu. Ângela diz-lhe que Romeu só não sabe dele porque não quer. Ricky sai furioso e Ângela sorri com o veneno que acabou por meter no jovem. Ricky conduz cego de raiva, as palavras de Ângela não lhe saem da cabeça. Despista-se, mas volta a pegar na mota, sem sequer sentir dores e acelera.

Lucas pergunta por Rogério, Sandra diz-lhe que não veio ainda por causa da leitura do testamento da avó. Linda olha para os filhos com ternura, gostava que Sandra a chamasse de mãe. Romeu dá-lhe conforto.

Romeu deixa o público ao rubro. Ricky chega e tenta subir ao palco empurrando um segurança, quando é agarrado grita a Romeu que é filho dele. Todos ficam em choque, Ângela sorri de vitória.

