Tânia Patrícia Honrado

Não reagiu bem ao divórcio dos pais e à ida do pai para Londres, em trabalho e entrou numa espiral de rebeldia, dando-se com as pessoas erradas e fazendo tudo o que podia fazer para se vingar da mãe, pois atribuiu-lhe as culpas da separação.

Depois de ter começado a andar com um empresário noturno com o dobro da sua idade e de se ter visto envolvida numa rixa numa discoteca, que levou à sua detenção, a mãe, desesperada, decidiu mandá-la, com os avós paternos para Penafiel. Ali sempre está afastada das más companhias e é como se fosse um recomeço.

Ela sabe que tem de dizer sim à mãe, pois já gastou todas as oportunidades que tinha e a verdade é que não tem como se sustentar sozinha, por isso, apesar de contrariada, acompanha os avós para o Norte do país, por uma temporada, até entrar nos eixos e valorizar aquilo que tem. Mas Tânia tem uma espécie de radar para situações complicadas, sentindo-se sempre atraída por elas e vai responder ao anúncio de Ângela para Back Vocals, alinhando em tudo o que Ângela lhe pedir, vendo nisso uma oportunidade de ser independente.

Nunca diz aos avós o que pretende fazer, até ser impossível continuar a esconder. Tânia só não estava à espera de se apaixonar por um rapaz ainda mais problemático do que ela: Ricky.