Ricardo Bernardes

Nasceu num bairro social, nos arredores do Porto e a sua mãe sempre lhe disse que o pai tinha fugido quando descobriu que ela estava grávida, recusando-se a dizer quem era ele: apenas que era um traste que os deixou.

Bela sempre tentou contrariar o gosto de Ricardo pela música, pois tudo isso a lembrava de Romeu, com quem se envolveu mais do que uma vez e de quem engravidou. Bela foi paga por Ângela para fazer um aborto e esta disse-lhe que tinha sido Romeu a pedir-lhe que ela se livrasse do filho. Por isso, quando decidiu seguir com a sua gravidez, manteve-se longe do olhar daquela família.

Ricardo nunca conheceu facilidades na vida e desde pequeno que se habituou a trabalhar e, muitas vezes, até a roubar, para sobreviver. É, por esse motivo que, quando descobre que é filho do grande Romeu Santiago, vai destilar ódio por esse homem que quis ver-se livre dele e que teve uma vida de rei, enquanto ele lutava por cada cêntimo.

Ricardo canta com os amigos na rua e tem um instinto natural para saber o que é bom, ou mau, mas está longe de imaginar a quem é que foi buscar o gosto pela música, até ao dia em que descobre que o pai que o abandonou à sua sorte é o grande Romeu Santiago.

Ricardo é um sobrevivente, mas também um rapaz obrigado a crescer antes de tempo e, por isso, muito mais maduro do que tantos rapazes da sua idade. É duro, afinal de contas cresceu nas ruas e sabe enganar, roubar, ludibriar, se for isso que é preciso para sobreviver. Construiu uma espécie de muro em seu redor, para não ser magoado, o que, tantas vezes o faz passar por insensível. Mas debaixo de todas essas camadas, poderá estar apenas um adolescente que sempre sentiu a falta da proteção de um pai…

Com Bela muito doente e com pouco tempo de vida, Ângela vai ver nele a oportunidade perfeita de recuperar tudo aquilo que Romeu lhe tirou. O que Ângela não sabe, é que Ricardo só será manipulável até certo ponto.