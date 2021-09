Jaime Honrado

Jaime é casado com Gina, que convence o marido a trocar o rebuliço de Lisboa por uma vida mais pacata e saudável em Penafiel. Mudam-se de armas e bagagens para lá, levando consigo a neta, Tânia Patrícia. Jaime culpa a ida do filho para Londres e o divórcio por todos os problemas da neta. Por isso, é demasiado protetor em relação a Tânia e tenta controlar-lhe os passos, mas ela arranja sempre maneira de lhe dar a volta.

Antigo inspetor das Finanças, é um homem austero na maneira de vestir e gosta de meter o nariz em tudo. Age como se ainda estivesse em funções e tem, frequentemente, que ser metido no lugar. Consegue ser mais picuinhas do que Vítor, que parece ser algo impossível. Quando este se lança na candidatura à Presidência da República, Rebeca servir-se-á de Jaime para querer investigar todas as contas do marido.

Quando a mulher o abandona, supostamente para ficar com outra mulher, o seu mundo desmorona. Quase entra em depressão e só a amizade com Lurdes e o consolo da neta o impedem de descer ao fundo do poço. Essa amizade fará com que o seu coração comece a bater mais depressa pela sua salvadora. E Jaime até muda de postura, tornando-se num homem mais descontraído. Até que Gina volta para ocupar o seu lugar de esposa, mas sem que exista nada entre eles.

Nessa altura, não saberá conviver muito bem com a suposta orientação sexual da ex-mulher e desespera ao ver a amizade crescente de Gina e Lurdes. Acha que a ex-mulher lhe pode roubar a sua nova paixão.

Quando Gina começa a prestar cuidados de enfermagem na associação, tudo fará para evitar que o segredo dela seja descoberto. Até ao dia em que Dora fica a par de tudo e lhe começa a dar “aulas” sobre igualdade, levando-o a tornar-se num grande defensor da causa LGBT. Mal sabe ele que, na realidade, foi trocado por um homem, que roubou todo o dinheiro que a mulher levou quando se separou. E quando a verdade vier à tona, este homem que voltou a viver em permanente stress.