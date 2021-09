Denise Leite

Denise é a herdeira da cadeia de supermercados: Dá Gosto. Com a morte prematura do pai, cedo teve de transformar-se numa mulher de negócios e pôr de lado todos os seus sonhos. É uma empresária de sucesso e já foi casada duas vezes, mas sempre para descobrir que os homens se tinham aproximado dela pelo seu dinheiro. Nunca teve uma amizade desinteressada, nem uma relação que não fosse por conveniência. Ao segundo divórcio, decide deixar tudo nas mãos do seu gestor e viajar pelo mundo de mota, a aprimorar aquilo que sempre gostou de fazer, antes de herdar o império do pai: Tatuagens.

É irreverente, não tem papas na língua e vai ser uma lufada de ar fresco na vida de Rogério e da cidade, pois apresenta-se, respondendo ao anúncio para um tatuador, na Barbearia e passa com distinção.

Denise não lhe dirá logo quem é, mas com Rogério sentirá pela primeira vez, uma amizade desinteressada e tornar-se-á cada vez mais complicado mentir-lhe.

Pensando que irá ficar pouco tempo, só até encontrar outro pouso, Denise acaba por afeiçoar-se a Rogério e a Penafiel.

Nem sempre será fácil esconder a mulher de negócios, principalmente no que toca a dar dicas para a barbearia funcionar melhor, mas sabe que quando disser a verdade, correrá o risco de perder a única amizade genuína que teve. Ou será mais do que isso?