Alexandre Ferreira

Alex está habituado a lutar pela vida desde os seus primeiros momentos, quando um parto difícil quase o matou. Resiliente, resistiu, mas a mãe acabou por morrer. Alex é forçado a crescer com o pai, um pequeno traficante que o culpa pela morte da mulher. Até que uma facada num rival coloca o pai na prisão por muitos anos, deixando Alex completamente sozinho.

Com apenas 10 anos, torna-se uma responsabilidade do Estado. Dá entrada numa casa de acolhimento do Porto, onde o ambiente é duro. Os mais velhos não lhe dão descanso, seja pela cor de pele, porque gosta de cantar, mas Alex não se fica, o que lhe vale umas boas sovas. Pequeno, ganha a alcunha de “Passarinho”, mas Alex sabe que não é um pássaro qualquer, é um rouxinol. Acredita que a sua voz um dia ainda o pode levar a voos mais altos.

Cansado da vida na casa de acolhimento, toma uma decisão: o rouxinol tem de sair da gaiola. Fugiu sem nunca olhar para trás. No caminho, rouba dinheiro a um dos funcionários, para se orientar nos primeiros tempos. Mas é muito pequeno, não faz a mais pequena ideia do que fazer, nem para onde ir. Um vendedor ambulante de discos apanha-o a roubar na feira e acaba por lhe dar a mão. Alex começa a piratear discos num computador, que depois vende na feira e promove-os a cantar as músicas dos artistas dos Cd’s.

É aqui que Ângela e Cajó o encontram e ficam maravilhados com a sua voz. Pensam ter encontrado uma mina de ouro e um trunfo para se vingarem de Romeu e Linda. Mas os planos de Ângela e Cajó podem ser postos em causa com o feitio de Alex, que rapidamente ganha tiques de vedeta, aliados ao seu feitio agreste, tornando-se insuportável.