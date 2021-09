Adam Coelho

O pai de Adam (Samuel) emigrou para os Estados Unidos, deixando para trás o seu amor de juventude, Adelaide. Pensou que nunca mais ia voltar a amá-la da mesma forma, mas conheceu Gertrudes, uma emigrante de segunda geração e deixou-a curar as suas feridas. Juntos tiveram um filho, Adam, que cresceu a acreditar no amor dos pais. Ele vai ser apanhado de surpresa, quando descobre que foi chamado à terra natal do seu pai (já falecido) para a leitura de um testamento.

Como a sua vida está muito complicada nos Estados Unidos e ele acabou de ser afastado da corporação de Bombeiros de New Jersey, decide entender tudo aquilo como um sinal para voltar às origens. Regressa, então, como o novo e ultra qualificado comandante da corporação e aparece para a leitura do testamento, onde descobre a história de amor de Adelaide com o seu pai e fica a saber que foi contemplado no testamento com o velho palacete. Pois foi o filho que Adelaide queria ter tido. O que será um duro golpe no ego de Luís.

Ansioso por recomeçar, longe dos olhares de julgamento que o seguiam no outro lado do Atlântico, ele vai trazer uma nova vida aos nossos Bombeiros e agitar as águas nas vidas da família Fernandes, pois ver-se-ão obrigados a conviver todos no palacete.

É respeitador, bem-humorado, mas habituado a uma realidade profissional muito distante da que vai encontrar na nossa corporação. Terá, por isso, dificuldades em adaptar-se à falta de meios. Tentará agarrar-se ao que os nossos bombeiros têm, que não existia nos Estados Unidos e fazer disso trunfos e a filarmónica votada ao abandono é uma dessas coisas. Ele irá tentar reabilitá-la, mas encontrará muitos obstáculos pela frente. Principalmente, quando Vítor, sentindo que isso é uma mais-valia para a sua campanha presidencial, tentar ocupar de novo o lugar no comando.

Irá tornar-se no confidente de Rute e numa espécie de pai substituto para Dora e Rogério, o que levará Luís à loucura. Fala com americanismos e, muitas vezes, tem dificuldade em encontrar a palavra certa em português, sendo alvo de gozo dos seus camaradas e, acima de tudo de Luís, que insiste em chamá-lo Adão, em vez de Adam.

Será ele capaz de manter a salvo o segredo que o fez regressar a Portugal? É que Adam foi acusado de assédio sexual no trabalho. Chegou a acordo com o seu chefe para que tudo ficasse abafado, se ele se afastasse, mas os segredos vêm sempre à tona, quando as coisas começam a correr bem.