'Amor Amor' e 'A Serra': As duas novelas da SIC na corrida para as melhores do mundo!

As novelas da SIC, produzidas pela SP Televisão, Amor Amor e A Serra estão nomeadas na categoria de Best Soap or Telenovela da edição de 2021 dos Rose D’Or Awards.

Amor Amor e A Serra são as únicas produções portuguesas nomeadas nesta edição, concorrendo na mesma categoria com os seguintes projetos:

-Lisa

De Mensen/Red Arrow International/VTM (DPG Media)/Belgium;

-District 31

Aetios Productions/Aetios Distribution/Radio-Canada/Canada;

-Two Lives

Bambu Producciones, a STUDIOCANAL Company/STUDIOCANAL/RTVE/Spain;

-Casualty

BBC Studios/BBC ONE/UK;

Amor Amor, uma novela escrita por Ana Casaca, conta com Ricardo Pereira, Joana Santos, Paulo Rocha e Maria João Bastos nos principais papéis. Em terra de emigrantes é no verão que tudo ganha vida. A música popular é a cadência que invade as ruas e a banda sonora para muitas histórias de amor. Mas, tal como nas baladas, nem todas têm um final feliz…

Esta é a história de uma mulher que se apaixonou e foi traída. Viu o homem que amava fazer sucesso à custa de uma música que lhe roubou, enquanto ela foi obrigada a lutar para sobreviver, longe da terra que a viu nascer.

Escrita por Inês Gomes, A Serra é uma novela rural passada na montanha, numa aldeia remota da Serra da Estrela, onde todos se conhecem e estão unidos pelo isolamento e pela vida dura que levam. Um enredo que se distingue por ter a montanha como cenário e propor um retorno às origens através de personagens que retratam a procura pela beleza, segurança e tranquilidade da serra. Uma história de amor e de luta pela justiça, em que a protagonista, simples e genuína, será surpreendida por uma paixão arrebatadora, mas também pelo segredo de um crime coletivo, encoberto por pessoas que bem conhece: amigos e inimigos, ricos e pobres, bons e maus. O elenco conta com nomes como Júlia Palha, José Mata, Sofia Alves e Carolina Carvalho nos papéis principais.

A nomeação para melhor telenovela nos Prémios Rose d’Or é a primeira distinção destes dois projetos que apenas se estrearam este ano.