*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tó Quim leva a grade de cervejas para a rádio e esconde-as, Dora chega e começam a emissão. Ouvem um ouvinte a falar sobre o seu desamor e Dora diz-lhe para ele se livrar da namorada porque ela não é nenhuma santa.

Ângela e Cajo falam sobre Alexandre, Cajo vê o material que roubaram a António. Ângela pergunta se já conseguiu ver as imagens sobre Romeu. Cajó diz que continua a tentar.

Gina reclama com Tânia, diz-lhe que sabe que esteve na Feira dos Bigodes a fazer figura de dançarina. Tânia defende-se e diz-lhe que querem estragar o seu futuro. Jaime diz a Gina que a neta atrai problemas. Gina e Jaime dizem a Tânia que está de castigo, ela mente e diz-lhes que vai se inscrever numas aulas de canto e que tenciona agarrar o seu sonho, sai. Gina e Jaime ficam aparvalhados.

Mel não se sente confortável na sessão fotográfica. André chega e Sandra sai com um fotógrafo. André diz-lhe que está bonita e para confiar no seu trabalho. Mel ouve um áudio de Leandro e tenta acalmar a pressão que sente.

Leandro sente-se preocupado com Mel, conta a Gabriel que vai ser pai. Gabriel diz-lhe para ser ele a dar o primeiro passo. Leandro sorri, pensativo. Gabriel está sensível com a conversa sobre filhos.

André e Sandra falam sobre as normas do contrato, André ri-se do que lê no contrato, mas acaba por assinar. André avisa Sandra que se ela lhe dificulta a vida ele também irá fazer e sai. Sandra fica irritada.

Sandra vê Ricky e diz-lhe que não devia estar ali. Alexandre chega e diz que quer assinar com a Lua-de-Mel, começa a cantar e ficam todos rendidos. Ricky envia mensagem a Ângela. Esta lê mensagem de Ricky a avisar que Alexandre está na editora e mostra-a a Cajó. Ângela diz-lhe que espera bem que o Alexandre não morda a mão que lhe deu fama.

Vítor chega e pergunta a Márcio se Rebeca se esqueceu do almoço dele, Márcio farto dos pais sai. Rebeca Sofia retira o prato de Márcio e diz-lhe que prefere deitar fora a comida do que seja ele a comer.

Leandro diz a Lucas que vai ser tio. Leandro diz-lhe que ainda não sabem o sexo do bebé, mas antes disso precisa da ajuda dele para tornar o dia perfeito.

Shakira ajuda Márcio com os cumprimentos presidenciais. Rute fica encantada ao ver os dois juntos. Márcio tem o olhar preso nela e Shakira afasta-se tímida.

Dora e Rogério esperam Luís, que chega com a roupa toda suja de tomate. Dora junta-se a Luís e reclama de Adam. Rogério diz que não vai cuspir na mão de quem o ajudou.

Tó Quim distrai Evaristo para poder tirar mais cerveja. Adam chega e ele disfarça para que não veja a cerveja nas garrafas. Luís atende chamada e entra em euforia, diz que recebeu uma proposta para ser modelo.

Romeu, intrigado, pergunta a Alexandre porque quer largar Ângela. Ele diz que arrasou na feira dos Bigodes e eles não souberam aproveitar. Alexandre fica tenso quando ele pergunta pelos pais, mente ao dizer que andam de feira em feira, mas pode trazer um documento assinado por eles. Romeu entrega-lhe o papel e sorri com a lata dele.

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, na OPTO