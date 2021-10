*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mélanie chora de felicidade. Julieta agarra em Linda e leva-a até ao palco, pede a Romeu para cantar para ela. Romeu canta e puxa-a para si enquanto os seguranças levam Julieta. Mélanie continua a cantar.

Dias depois da morte de Amadeu, Rogério comenta que Amadeu não sofreu. Adelaide diz a Rogério que Amadeu gostava muito dele, abraçam-se. Adelaide mostra um ligeiro alívio.

Cinquenta dias depois, Ângela, na cela, olha em volta, cerrando os dentes de raiva. Pensa na sentença proferida pelo juiz em tribunal de dois anos de prisão e pontapeia qualquer coisa.

Dois meses e meio depois, Julieta está com ar dopado enquanto olha para uma fotografia de Romeu e Linda, pendurada numa parede. Com um olhar ausente, finge que se maquilha, ajeita o cabelo e prendo-o de forma a parecer mais curto. Olha para a fotografia de Linda e Romeu e faz playback.

Ângela está a fazer mais um risco com raiva na parede, que simboliza mais um dia na prisão.

Cinco meses depois, Ângela ansiosa vê a porta abrir-se. Levanta-se com ar angelical e simpático para a guarda, que lhe mostra um papel. Ângela lê e fica com um olhar brilhante.

Rute vê Ângela a vender roupa e provoca-a. Ângela olha para o lado e vê Cajó, que não responde às provocações dela.

Um ano depois, Linda e Romeu casam. Estão todos felizes, Serafim diz a Cátia que qualquer dia são eles. Romeu chama Linda para cantarem um tema juntos. Todos assistem ao dueto, num clima de felicidade e romantismo.

Um rapaz na feira canta um tema de Romeu, Ângela e Cajó acotovelam-se, como se tivessem tido uma ideia em simultâneo.

Linda e Romeu festejam, Romeu chama Sandra ao palco. Lurdes aparece com um homem atlético que desagrada Cátia. Bruno chega com Vasquinho e abraça os filhos. Romeu e Sandra cantam um dueto em perfeita sintonia.

O rapaz da feira termina de cantar, Ângela diz-lhe que ele é um ouro achado. Os feirantes gritam que a Guarda está ali, Ângela pergunta a Cajó se tem o número do rapaz e fogem de mãos dadas.

Tó Quim conta o dinheiro que Dora faz com as mulheres a verem Rúben a treinar. Jéssica Isabel chega e pergunta por Rúben. Dora diz-lhe que está a treinar. Jéssica diz que é a vez dela de ficar com a filha. Rúben vê o laço rosa na tartaruga e pergunta se vão ter outra menina. Jéssica diz-lhe que o Sr. Gilberto é uma menina. Jéssica ri-se da ingenuidade dele relativamente às mulheres.

Rita diz a Gabriel que ele precisava dela longe para se libertar e escrever músicas. Gabriel diz-lhe que nunca deixaram de ser amigos. Rita acha que foi Adelaide que matou Amadeu.

Adelaide acaba de ler o livro de Rita e fica satisfeita. Aproxima-se das urnas dos falecidos e endireita a fotografia de Amadeu. Adelaide abre a porta a Alfredo que lhe oferece um ramo de flores.

Rebeca Sofia ouve Emília, volta-se histérica e corre para ela. Rebeca fala sobre ser a nova dona da hamburgueria e do seu sucesso. Marisa atende os fãs de Linda sem ver que Julieta está no meio delas, mas está irreconhecível.

Vítor pergunta a Luís se tem as licenças em ordem. Vítor emproa-se com as suas fãs. Márcio e Shakira estão divertidos. Toy canta com Linda e Romeu, enquanto o público canta com eles em clima de festa.

