Linda está irritada com o que Julieta fez. Romeu atende a chamada do sargento e conta a Linda que apanharam Julieta. Sandra diz ao pai que quer trabalhar na editora como Ângela fazia. Romeu fica feliz com a decisão da filha.

Jéssica e Rúben percebem que tiveram a mesma ideia para o pedido de casamento e ambos aceitam casar.

Amadeu atende uma chamada e diz a Rita que Julieta foi internada.

Julieta canta a música de Romeu, grita para a tirarem da cama, dizendo que Romeu está à sua espera.

Linda diz a Ângela que o plano dela em usar Julieta falhou. Ângela finge que não entende. Linda diz-lhe que quando ela for solta, estará à sua espera e vai dar-lhe uma tareia. A guarda acaba por levar Linda, que está muito exaltada.

Lurdes não se conforma com a ida de Cátia. Bruno e Cátia pegam no ovo de Vasquinho e saem. Mel vai para a sala, sem que nenhum deles se aperceba.

Bruno arranca com o carro e Cátia pede-lhe para parar porque vê Serafim a correr atrás do carro. Serafim diz-lhe para ficar e os dois beijam-se. Bruno sorri, feliz por Cátia.

Rute entra em casa. Rogério pergunta se falou com Luís. Ela diz-lhe que não. Rogério e Dora vão para perto dela, dizem que se safam bem os três sem o pai.

Rebeca, Márcio e Vítor preparam-se para o concerto. Sandra chega e diz-lhes que começam sem atrasos.

Gastão avisa Romeu que vai embora. Romeu diz-lhe que será sempre família dele. Gastão fica comovido e os dois abraçam-se.

A enfermeira entra e Julieta sorri-lhe. Enquanto a enfermeira apanha comprimidos, Julieta segura uma seringa na mão e desfaz a expressão serena.

Rebeca Sofia, Márcio e Vítor fazem furor no palco. Luís aparece com Shakira e Rute fica feliz por terem voltado.

Mel começa a cantar, a música para e Leandro sobe para cantarem juntos.

Amadeu desabafa sobre Adelaide com Rogério, diz-lhe que não dá mais para continuar com ela. Rogério responde-lhe, mas Amadeu não diz mais nada, vira a cadeira para si e percebe que Amadeu está morto. Rogério liga para o 112.

Julieta aparece na Feira dos Bigodes e agarra Linda.

