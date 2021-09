*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Romeu pensa numa escapatória, olha em volta, mas sabe que não pode irritar Julieta. Julieta grita com Romeu para escrever uma letra de música para ela. Ele tenta concentrar-se.

Sandra fica preocupada quando liga a Romeu e ele não atende. Linda diz-lhe para ter calma e que ela pode ter tido a mãe que a criou, mas ainda tem outra presente para ela. Sandra abraça-a.

Adelaide, Jéssica e Rúben falam sobre o que fazer com Tó Quim. Acham que ele merece ser castigado. Adelaide retira um livro de boas etiquetas e pede a Dora para o ler a Tó Quim, diz que a missão dela será transformar este homem das cavernas num verdadeiro gentleman. Estão confiantes que ela terá sucesso e Dora fica agradada com a ideia.

Gastão avisa Mélanie que o concerto será daqui a uma semana, diz-lhe para não desistir de Leandro se o ama. Mélanie assente e sai. Gastão quebra.

Mélanie pensativa, olha em redor, à procura de uma caneta. Pega num panfleto e começa a escrever no verso. Leandro toca guitarra e a tenta cantar, mas sente falta de ar e tosse. Frustrado, põe a guitarra de lado.

Julieta não gosta da letra que Romeu acabou de escreveu. Conta que Ângela a procurou e lhe pediu para o destruir. Diz que só ela gosta dele. Romeu chocado diz que Ângela a usou. Julieta diz que quem manda agora é ela, despeja gasolina sobre o tapete, deixa cair o isqueiro e sai, fechando a porta a Romeu, que salta da cama em pânico. Roemu pontapeia a porta para sair.

Julieta despeja o resto da gasolina sobre o tapete, tira um fósforo da caixa e atira-o para o tapete, que começa a arder. Ouve Romeu gritar do quarto. Romeu atira-se contra a porta, consegue abri-la. Pega no seu telemóvel e sai a correr. Julieta pega nas chaves do carro de Romeu e sai. Romeu diz-lhe que ela está a dar cabo da vida dela, consegue-se soltar e liga para o 112.

Jéssica avisa Rúben que há um incêndio em casa de Romeu, saem com os bombeiros. Serafim fala sobre o pedido de casamento, Dora e Tó Quim dizem que o ajudam. Dora mente sobre ter saudades de Shakira.

Linda tem pena de pena de Rute. Lurdes não se conforma com o facto de Cátia querer partir com Bruno e culpa-o. Linda pergunta a Cátia se o coração dela quer ir. Cátia diz que sim, Linda diz-lhe para ir, que ela toma conta da mãe. Cátia fica comovida com o apoio da irmã.

Jéssica Isabel, Rúben e um bombeiro entram na casa de Romeu que aparece nervoso e a tossir. Rúben manda Romeu para a rua, esquece o seu pânico e passa à frente de Jéssica sem hesitar.

Julieta conduz aos zigue-zagues, coloca o rádio no máximo. Está completamente descontrolada.

Lucas espera por alguém enquanto fala com Sandra. Rogério chega e pede-lhe desculpa, abraça-a prometendo estar sempre ao lado dela. Sandra beija-o apaixonadamente.

Rita estranha o portátil estar com o fio de alimentação trancado na tampa. Fica desconfiada que alguém possa ter visto o que ela tem escrito. Ouve a sonata de Beethoven e fica em pânico. Rita pergunta a Adelaide se alguém esteve no quarto dela e pergunta se gosta de Sonata ao Luar. Adelaide diz-lhe que a música a faz sentir viva e segue para o corredor. Rita abre o móvel e vê uma urna nova, fica em pânico.

O carro de Romeu está parado à beira da estrada com o rádio ligado. Na água está o véu de Julieta a flutuar, preso a umas canas que impedem a corrente de o arrastar.

