Produtor pede a Sandra para tirarem fotografias com teste, pede-lhe para que tire o casaco e diz-lhe que tem de mudar a sua mentalidade. Sandra destapa os ombros e ele sorri.

Rebeca Sofia e Vítor entram em casa e beijam-se, Vítor diz-lhe que vai candidatar-se à Junta de freguesia outra vez. Márcio aparece e diz-lhes que Shakira foi embora com a mãe. Rebeca Sofia fica desesperada.

Linda e Romeu fizeram amor, estão abraçados. Linda não acha normal o produtor querer-se encontrar com Sandra à noite. Romeu liga-lhe, fica tenso quando ela não atende.

Gabriel explode com Leandro e diz que não pode perder mais ninguém na vida dele já que perdeu Rita. Leandro sente-se um péssimo amigo. Gabriel abraça-o e diz-lhe que não é.

Gastão beija Mélanie, ela corresponde. O clima aquece, mas Mélanie trava-o, diz-lhe que não lhe quer dar falsas esperanças. Ele diz-lhe que não irá desistir e sai.

Produtor tenta abusar de Sandra quando Linda e Romeu entram, Romeu expulsa o produtor e Linda puxa Sandra para si e abraça-a. Sandra chora.

Ângela canta um tema de Romeu, a reclusa observa-a. Ângela diz-lhe que canta o que ela quiser porque os temas são dela. A reclusa olha-a com ar de gozo.

Romeu entra em casa, pousa as suas chaves, perto de outras que já ali estão. Está cansado e sobe para o quarto, liga a Linda, para saber como está Sandra. Diz a Linda que devia ter dado cabo do produtor. Lucas dá à Sandra um copo de leite e bolachas. Lucas diz que da próxima que lhe fizerem algo é ele que vai resolver. Linda percebe que os filhos se aproximaram e sorri.

Cátia diz a Serafim que pensa emigrar para a Suiça já que não tem nada que a prenda ali. Serafim fica magoado e diz-lhe que não precisa da ajuda dela. Serafim olha-a triste entanto ela sai.

Em casa de Romeu, Julieta segura um bidão de gasolina, tentando não fazer barulho. Avança para a sala e começa a regá-la com a gasolina enquanto Romeu dorme pacificamente.

Ângela relembra o dia em que mudou o rumo da vida de Romeu. A reclusa que partilha a cela com ela, ri-se a ver o desespero dela.

Rebeca Sofia diz a Gastão e Gabriel que Shakira partiu. Gastão diz-lhe que vai falar com Romeu para ser ela abrir o concerto da Mélanie. Rebeca Sofia fica prestes a desmaiar de felicidade.

Rebeca fala sobre atuarem no concerto de Mélanie, mas Vítor e Márcio mostram-se hesitantes. Ela diz que sem eles não canta. Márcio e Vítor aceitam. Rebeca Sofia grita de felicidade.

Romeu acorda com as mãos presas, o pequeno-almoço preparado em cima da cama e um caderno e caneta ao lado. Toca a música "Do Lado do Amor" que vem do telemóvel de Julieta. Romeu fica em pânico ao ver Julieta vestida de noiva. O cheiro a gasolina vem-lhe imediatamente às narinas. Julieta segura um isqueiro que abre e fecha em tom de ameaça. Ela diz-lhe que quer que ele faça uma canção só para ela e que não se importa de morrer ali com ele como "Romeu e Julieta". Romeu fica aterrorizado.

