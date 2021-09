*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ângela diz a Julieta que sabe que a polícia no Canadá anda à sua procura, Julieta fica nervosa e chora. Ângela faz uma pausa e diz-lhe que estão do mesmo lado, vai ajudá-la a ficar com Romeu. Diz a Julieta que precisa de atirar Romeu ao chão, para depois lhe dar a mão. Quem o merece é ela e não Linda. Julieta sorri com esperança.

Linda conta a Mélanie a verdade sobre a sua relação com Bruno, que era uma relação falsa para ele conseguir ficar com Vasquinho. Mélanie fica chocada.

Maribel avisa-os que vai levar Shakira de volta para casa, deixando todos em choque. Márcio fica triste e vai embora para não dar a parte fraca. Maribel diz a Luís para ir com elas, ele fica aflito com a proposta. Rute está em choque com o que ouviu.

Vítor mostra o vídeo que recebeu, Rebeca Sofia fica furiosa e diz que vai resolver o assunto. Márcio sabe que tem de contar que a dupla acabou, mas não tem coragem.

Lucas e Lurdes em choque por saberem que relação de Linda e Bruno era mentira. Ele diz que vai emigrar de novo, Lucas e Mélanie apoiam Bruno. Linda chora em silêncio.

Adelaide pergunta a Julieta onde ela arranjou tanto dinheiro, Amadeu entra e pede a Julieta para os deixar sozinhos. Amadeu diz a Adelaide que sabe que o Eça a queria deixar e que ele não irá aguentar também muito tempo.

Leandro liga a Marisa e sai. Gabriel vê a mochila de oxigénio em cima da cama e liga a Leandro. Rita chega e discutem, ela diz que ele não a vai ver mais à frente e sai, batendo com a porta. Gabriel fica irritado.

Rebeca Sofia mostra a todos o vídeo de Tó Quim e Dora. Ficam chocados e pedem desculpas a Vítor. Vítor e Tó Quim entram em conflito Tó Quim tenta culpar Dora.

Mélanie diz a Gastão que quer o seu concerto em Penafiel. Leandro não se contém e aproxima-se de Mélanie e Gastão. Gastão e Leandro provocam-se, Leandro sente-se mal e desmaia. Mélanie fica em pânico.

Sandra não quer viver com Linda e Romeu, diz-lhe que pode ser a mãe biológica, mas não é a pessoa com quem cresceu a chamar de mãe. Linda diz-lhe que a entende, Sandra sai e Linda quebra.

Bruno diz a Cátia para ir com ele, diz-lhe que pode manter Lucas na parte do online e ela trabalha na Suíça. Cátia fica dividida.

Rogério não liga nenhuma a Dora e critica a atitude dela, Rute entra e diz-lhes que Luís foi embora com Maribel e Shakira. Rute chora e Rogério abraça-a. Dora e Rogério ficam consternados.

Mais tarde, Mélanie diz a Leandro que ele quer destruir-se, mas que não o faça à frente dela e sai.

