*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bruno avisa Linda que vai sair de Portugal com Vasquinho para poder dar um rumo novo à sua vida. Linda assente, muito emocionada.

Estão todos animados com apresentação de Márcio e Shakira. Vítor relembra o que Tó Quim disse a Dora, Rebeca Sofia tira-o dali. Maribel chega e Shakira corre para ela.

Mélanie diz a Gastão que pode marcar o concerto dela. Leandro e Marisa entram, ele provoca Mélanie com Marisa e Mélanie sai irritada. Gastão repreende Leandro, mas sai atrás de Mélanie. Marisa fica preocupada com Leandro. Mélanie diz a Gastão que Leandro a conseguiu magoar se esse era o objetivo dele. Gastão aproxima-se dela e envolve-a com os seus braços para a confortar.

Serafim diz a Rúben que podia ser mais romântico. Rúben sai, Jéssica chega e Serafim diz-lhe que está tudo pronto para o dia seguinte. Ouvem a sirene e saem. Rúben vê Tó Quim e reclama com ele. Tó Quim e Dora estão de ressaca.

Julieta entrega dinheiro a Amadeu, ele pergunta como ela arranjou aquele dinheiro tão rapidamente. Julieta mente, diz que foi na hamburgueria. Amadeu conta o dinheiro muito concentrado. Adelaide fora da saleta, olha, gulosa, para o dinheiro.

Romeu estranha ver Leandro sem a sua mochila. Gabriel repreende Leandro por ter ido a Editora sem a mochila. Leandro diz que querem que olhem para ele como sempre foi e não como doente.

Rute irrita-se com Maribel e Luís diz que vai levar Márcio a casa. Romeu anuncia que pediu Linda em casamento e beijam-se. Mélanie fica em choque.

