Atriz, cantora, dramaturga, comediante e empresária portuguesa de origem italiana. Nasceu a 19 de Março de 1945. Além do mundo artístico, lançou-se também no mundo dos doces (editando um livro), sendo principalmente o Tiramisu. Chegou a Portugal há 50 anos, país onde teve os seus três filhos. Não tem netos, com alguma pena.