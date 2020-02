Nasceu a 28 de Janeiro de 1963, é do Porto e gere um hostel. Adora artes em geral e já escreveu um livro infantil. Não dispensa a sua prática de yôga e adora as coisas boas da vida.

Já foi casada e tem três filhos que a apoiam em tudo.

Casou uma segunda vez com José Luís, no programa 'Casados à Primeira Vista'. Considera-se uma mulher à frente do seu tempo e não suporta homens machistas.