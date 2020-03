Nasceu em Londres e viveu até aos sete anos no Brasil. Estuda hotelaria para ser hospedeira e conseguir viver no Dubai.

Adora viajar e é por isso que está em hotelaria. Costuma sair com as amigas e adora maquilhar-se e fazer as unhas.

Quer ensinar o que conseguir de viagens e de maquilhagem ao seu amigo improvável. Adora passar tempo no Pinterest e no Instagram.