Ana Carvalho

Viveu sempre na Azambuja com os pais e com a irmã. Estudou artes do espetáculo, mas quer tirar turismo e ambiente saudável. Gostava de criar um canal no YouTube, mas tem algumas dúvidas porque acha que a plataforma já não é o que era. As pessoas andam irritadas e destilam ódio nas redes sociais.

Adora trabalhar com idosos e crianças e a conexão que se estabelece entre as várias idades. Aprendeu muito com os avós maternos que morreram há seis anos. Quer aprender mais, porque acha que as pessoas mais velhas olham muito para o lado bom da vida. Só não quer calhar com alguém que reclame.