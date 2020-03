Carolina Gonçalves

Adora maquilhar-se, arranjar o cabelo, arranjar as unhas. Passa muitas horas a seguir as influenciadoras, e as redes sociais são parte muito importante da sua vida. Passa muito tempo a cozinhar, e tem formação na área da pastelaria.

Acredita que, caso tenha a sorte de conhecer uma pessoa vaidosa, pode ajudá-la no sentido de promover a sua autoestima. Por outro lado, quer mostrar ao seu amigo improvável que a vida não termina só porque estamos “velhos”.