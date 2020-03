Bruno de Sousa

Acredita que pela idade que tem deve aproveitar todas as experiências e esta poderá enriquecê-lo muito.

Gosta de viajar e de estar em contacto com a natureza. Gosta de jogos de tabuleiro, e envolver-se em projetos de voluntariado. Não é um rapaz de rotinas e gosta de viver “ao sabor do vento”. Adora fotografia, preparar looks, e gosta de moda de uma forma geral.

Quer proporcionar alegria aos mais velhos e mostrar-lhes que podem fazer tudo. Levar-lhes alguma adrenalina e dar-lhes a possibilidade de fazer coisas que nunca pensaram fazer.