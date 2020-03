Quer aprender o conceito de “tempo” com os mais velhos. Isto porque tem a noção de que a sua geração vê os anos a passar e não faz nada. Antigamente com a sua idade as pessoas já tinham feito e vivido muito mais.

Gosta de cozinhar, especialmente doçaria alentejana. Gosta de dançar Funk e de sair à noite com as amigas. Não gosta de ler, mas adora ver televisão.

Quer partilhar momentos de alegria e boa disposição com o seu futuro amigo improvável.