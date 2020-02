Depois da primeira temporada, em que avós receberam em suas casas jovens com idade para serem seus netos, chega uma nova versão desta experiência social.

Em “Amigos Improváveis - Famosos”, levaremos cada jovem participante a habitar numa casa com uma cara bem conhecida do público e juntos irão conviver e partilhar o dia-a-dia, aprendendo com as suas diferenças e – quem sabe – encontrando semelhanças nas coisas mais importantes da vida.

Vamos seguir de perto os momentos banais diários neste hiato de personalidades, que serão cheios de humor, antagonismo, contrastes, desafios e amizade.

Nesta nova temporada vamos voltar a ver o improvável. Agora, o principal fator de diferenciação entre os participantes é o contexto social e cultural.